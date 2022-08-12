

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟對俄羅斯煤炭禁運當地時間１１日正式生效，對俄煤炭禁

運是歐盟第五輪對俄制裁系列措施之一，也是烏克蘭危機發生以來歐盟首次針對俄羅斯能源實施

制裁。目前，歐盟正加大力度從南非等國採購煤炭，希望彌補市場空缺。不過，歐盟內部普遍認

為，盡管可從其他國家和地區進口煤炭，但成本將上漲；對俄煤炭禁運還意味著歐盟地區將面對

電價上漲。

開源證券表示，歐盟對俄煤禁令生效，對俄羅斯天然氣和石油進口的縮減也正逐步實施，油

氣替代性需求也轉向煤炭，海外煤價或將被繼續推升。Ａ場煤炭股續炒，龍頭大企兗礦能源

（滬：６００１８８）盤中高見４２﹒３元（人民幣．下同），股價創歷史新高，市值增至逾

１７００億元；該股現彈２﹒９％，報４２﹒１６元。山煤國際（滬：６００５４６）、晉控煤

業（滬：６０１００１）飆逾半成，上海能源（滬：６００５０８）大漲４％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）、蘭花科創（滬：６００１２３）亦漲逾２％。

盟每年進口的煤炭４５％來自俄羅斯，總值大約４０億歐元。全球瘋搶煤炭的情況勢將持續，據

內媒統計，安泰集團（滬：６００４０８）、山西焦化（滬：６００７４０）等多家內地煤炭上

市公司具備歐洲出口業務。此外，截至目前已有３０家煤炭上市公司預告或公告中報業績。以區

間中值計算，１７股淨利潤同比翻倍，佔比近六成。（ｗｌ）

