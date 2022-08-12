《經濟通通訊社１２日專訊》華為今日發布上半年業績，期內實現銷售收入３０１６億元（

人民幣．下同），同比降５﹒９％；淨利潤率５％，較今年首季的４﹒３％有所改善，但較去年

同期的９﹒８％近腰斬。其中，運營商業務收入１４２７億元，企業業務收入５４７億元，終端

業務收入１０１３億元。華為輪值董事長胡厚崑表示，儘管終端業務受到較大影響，ＩＣＴ基礎

設施業務仍保持了穩定增長。未來將積極抓住數字化和低碳化的發展趨勢，通過為客戶及夥伴創

造價值，實現有質量的發展。

華為發言人稱，上半年終端業務主要受宏觀經濟放緩、新冠疫情及供應鏈問題的影響。終端

業務包括手機等消費者業務。

目前華為面臨的外部環境形勢依然嚴峻。《路透》７月引述兩名知情人士表示，拜登政府正

在調查華為，原因是擔心美國安裝華為設備的手機信號塔可能捕獲來自軍事基地和導彈發射井的

敏感信息，然後該公司可能將這些信息傳回中國。加拿大今年５月表示，計劃禁止在該國的５Ｇ

網絡中使用中國華為技術有限公司和中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的設備，以

保護國家安全。此前，美國、英國、澳洲和新西蘭已作出類似的操作。（ｗｌ）

