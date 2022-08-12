《經濟通通訊社１２日專訊》中國寶能公眾號昨晚發布聲明稱，公司獲悉，寶能集團高級副

總裁黃煒因個人原因正在配合有關部門調查，所涉事項與寶能集團無關。

當日晚間，中炬高新（滬：６００８７２）也發布公告稱，該公司於２０２２年８月１１日

接到公司控股股東中山潤田投資有限公司通知，公司董事黃煒先生因個人原因，正在配合有關部

門調查。

據《第一財經》報道，黃煒被深圳市有關方面帶走調查。多個不同信源反映，黃煒是於８月

２日被帶走調查，此前黃煒已被邊控。知情人士透露，黃煒獲得了一個假消息，說他的邊控已被

取消，於是想乘飛機離開，沒想還是被帶走。

前海財險是寶能集團旗下企業。公開資料顯示，黃煒為寶能集團核心人物之一。２０１３年

１２月，黃煒加盟寶能集團，一直出任集團高級副總裁，負責投融資業務。２０１７年２月，前

海人壽因存在編制提供虛假材料、違規運用保險資金等問題而受到保監會處罰，時任前海財險董

事長姚振華被撤銷任職資格並禁入保險業１０年。２０１７年１１月至２０１９年５月，黃煒接

替姚振華出任前海財險董事長、法定代表人。２０２１年４月，黃煒再次出任前海財險董事長、

法定代表人。（ｃａ）

