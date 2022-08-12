《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指高開２２９點，報１９８４０點。最高升

４７１點報２００８２點，最低升１７９點報１９７８９點。恒指收報２００８２點，升４７１

點或２﹒４％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒６億元人民幣，減少２１﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國電信（００７２８）；淨賣

出最多的依次是港交所（００３８８）、小米集團（０１８１０）、中國海外發展

（００６８８）。

主板成交８２７﹒１４億元減少７﹒３％。其中港股通成交１６０億元，佔總成交

１９﹒３％。

美團升４﹒０１％報１７６﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；舜宇光學科技升９﹒１６％報

１２１﹒５元，北水淨買入１﹒７億元；中國電信升１﹒０７％報２﹒８３元，北水淨買入

１﹒６億元。

港交所升１﹒１％報３４８元，北水淨賣出８８００萬元；小米集團升４﹒６９％報

１２﹒０６元，北水淨賣出７２００萬元；中國海外發展跌０﹒９４％報１９﹒９６元，北水淨

賣出５２００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ２﹒０８

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒６５

中國電信 （００７２８） １﹒５９

騰訊控股 （００７００） １﹒２２

中國移動 （００９４１） ０﹒９４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －０﹒８８

小米集團 （０１８１０） －０﹒７２

中國海外發展 （００６８８） －０﹒５２

中芯國際 （００９８１） －０﹒２１

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２０

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