《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指高開２２９點，報１９８４０點。最高升
４７１點報２００８２點，最低升１７９點報１９７８９點。恒指收報２００８２點，升４７１
點或２﹒４％。
按額度計算，北水全日淨流入１９﹒６億元人民幣，減少２１﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國電信（００７２８）；淨賣
出最多的依次是港交所（００３８８）、小米集團（０１８１０）、中國海外發展
（００６８８）。
主板成交８２７﹒１４億元減少７﹒３％。其中港股通成交１６０億元，佔總成交
１９﹒３％。
美團升４﹒０１％報１７６﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；舜宇光學科技升９﹒１６％報
１２１﹒５元，北水淨買入１﹒７億元；中國電信升１﹒０７％報２﹒８３元，北水淨買入
１﹒６億元。
港交所升１﹒１％報３４８元，北水淨賣出８８００萬元；小米集團升４﹒６９％報
１２﹒０６元，北水淨賣出７２００萬元；中國海外發展跌０﹒９４％報１９﹒９６元，北水淨
賣出５２００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ２﹒０８
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒６５
中國電信 （００７２８） １﹒５９
騰訊控股 （００７００） １﹒２２
中國移動 （００９４１） ０﹒９４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －０﹒８８
小米集團 （０１８１０） －０﹒７２
中國海外發展 （００６８８） －０﹒５２
中芯國際 （００９８１） －０﹒２１
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒２０
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