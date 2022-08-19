  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/08/2022 13:04

《Ａ股異動》龍源電力Ａ漲停，現報２４﹒０４元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力Ａ股（深：００１２８９）現漲停，報２４﹒０４元
（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價２１﹒９元；成交１４８８﹒７６萬股，成交金額
３﹒４億元；量比２﹒３４倍，換手率１１﹒１７％。
　　龍源電力Ｈ股（００９１６）升３﹒１２％，報１３﹒８８港元，最高價１３﹒８８港元，
最低價１３﹒１８港元；成交７１０﹒６４萬股，成交金額９６５４﹒６３萬港元；主動買沽比
率６３：３７，資金淨主動買入２２８８﹒４３萬港元。龍源電力Ａ股較Ｈ股呈１００﹒３７％
溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２８４５﹒６６億元。
　　深證成份指數報１２４７０，跌４７點或０﹒３８％，成交１７１１﹒２５億元。
　　恒生指數報１９８５０，升８７點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４９，升４９點
或０﹒７４％；恒生科技指數報４２２１，升２９點或０﹒６９％；主板成交４４９﹒７８億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍源電力（深：００１２８９）　　　２４﹒０４　＋１０﹒０２
　　東旭藍天（深：００００４０）　　　　５﹒６１　　＋７﹒０６
　　川能動力（深：０００１５５）　　　２２﹒１６　　＋０﹒２７
　　太陽能（深：０００５９１）　　　　　８﹒９６　　＋５﹒６６
　　渤海股份（深：０００６０５）　　　　７﹒９３　　＋９﹒９９
　　吉電股份（深：０００８７５）　　　　７﹒２２　　＋３﹒５９
　　贛能股份（深：０００８９９）　　　１０﹒３１　　－３﹒３７
　　立新能源（深：００１２５８）　　　１６﹒５５　　－６﹒３４
　　佛燃能源（深：００２９１１）　　　１４﹒６９　　－１﹒０１
　　迪森股份（深：３００３３５）　　　　６﹒８８　　－０﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金