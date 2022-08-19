《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力Ａ股（深：００１２８９）現漲停，報２４﹒０４元

（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價２１﹒９元；成交１４８８﹒７６萬股，成交金額

３﹒４億元；量比２﹒３４倍，換手率１１﹒１７％。

龍源電力Ｈ股（００９１６）升３﹒１２％，報１３﹒８８港元，最高價１３﹒８８港元，

最低價１３﹒１８港元；成交７１０﹒６４萬股，成交金額９６５４﹒６３萬港元；主動買沽比

率６３：３７，資金淨主動買入２２８８﹒４３萬港元。龍源電力Ａ股較Ｈ股呈１００﹒３７％

溢價。

現時，上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２８４５﹒６６億元。

深證成份指數報１２４７０，跌４７點或０﹒３８％，成交１７１１﹒２５億元。

恒生指數報１９８５０，升８７點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４９，升４９點

或０﹒７４％；恒生科技指數報４２２１，升２９點或０﹒６９％；主板成交４４９﹒７８億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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龍源電力（深：００１２８９） ２４﹒０４ ＋１０﹒０２

東旭藍天（深：００００４０） ５﹒６１ ＋７﹒０６

川能動力（深：０００１５５） ２２﹒１６ ＋０﹒２７

太陽能（深：０００５９１） ８﹒９６ ＋５﹒６６

渤海股份（深：０００６０５） ７﹒９３ ＋９﹒９９

吉電股份（深：０００８７５） ７﹒２２ ＋３﹒５９

贛能股份（深：０００８９９） １０﹒３１ －３﹒３７

立新能源（深：００１２５８） １６﹒５５ －６﹒３４

佛燃能源（深：００２９１１） １４﹒６９ －１﹒０１

迪森股份（深：３００３３５） ６﹒８８ －０﹒８６

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（ｅｄ）

