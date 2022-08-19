《經濟通通訊社１９日專訊》龍源電力Ａ股（深：００１２８９）現漲停，報２４﹒０４元
（人民幣．下同），升１０﹒０２％，最低價２１﹒９元；成交１４８８﹒７６萬股，成交金額
３﹒４億元；量比２﹒３４倍，換手率１１﹒１７％。
龍源電力Ｈ股（００９１６）升３﹒１２％，報１３﹒８８港元，最高價１３﹒８８港元，
最低價１３﹒１８港元；成交７１０﹒６４萬股，成交金額９６５４﹒６３萬港元；主動買沽比
率６３：３７，資金淨主動買入２２８８﹒４３萬港元。龍源電力Ａ股較Ｈ股呈１００﹒３７％
溢價。
現時，上證綜合指數報３２７８，升不足１點，成交２８４５﹒６６億元。
深證成份指數報１２４７０，跌４７點或０﹒３８％，成交１７１１﹒２５億元。
恒生指數報１９８５０，升８７點或０﹒４４％；恒生中國企業指數報６７４９，升４９點
或０﹒７４％；恒生科技指數報４２２１，升２９點或０﹒６９％；主板成交４４９﹒７８億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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龍源電力（深：００１２８９） ２４﹒０４ ＋１０﹒０２
東旭藍天（深：００００４０） ５﹒６１ ＋７﹒０６
川能動力（深：０００１５５） ２２﹒１６ ＋０﹒２７
太陽能（深：０００５９１） ８﹒９６ ＋５﹒６６
渤海股份（深：０００６０５） ７﹒９３ ＋９﹒９９
吉電股份（深：０００８７５） ７﹒２２ ＋３﹒５９
贛能股份（深：０００８９９） １０﹒３１ －３﹒３７
立新能源（深：００１２５８） １６﹒５５ －６﹒３４
佛燃能源（深：００２９１１） １４﹒６９ －１﹒０１
迪森股份（深：３００３３５） ６﹒８８ －０﹒８６
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（ｅｄ）
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