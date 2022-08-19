《經濟通通訊社１９日專訊》華能國際Ａ股（滬：６０００１１）現漲停，報７﹒９２元（
人民幣．下同），升１０％，最低價７﹒０７元；成交１﹒２６億股，成交金額９﹒４４億元；
量比１﹒５９倍，換手率１﹒１４％。
華能國電Ｈ股（００９０２）升８﹒１２％，報４﹒２６港元，最高價４﹒２８港元，最低
價３﹒８７港元；成交５２２４﹒０７萬股，成交金額２﹒１４億港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入８８６９﹒７１萬港元。華能國際Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒０９％溢
價。
現時，上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２３％，成交３２７０﹒５８億元。
深證成份指數報１２４２４，跌９３點或０﹒７４％，成交１９７１﹒２８億元。
恒生指數報１９７９５，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３３，升３２點
或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０７，升１４點或０﹒３５％；主板成交５０６﹒２８億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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華能國際（滬：６０００１１） ７﹒９２ ＋１０﹒００
天富能源（滬：６００５０９） ６﹒９５ ＋５﹒３０
樂山電力（滬：６００６４４） ９﹒４５ ＋８﹒６２
國電電力（滬：６００７９５） ３﹒９４ ＋４﹒７９
內蒙華電（滬：６００８６３） ３﹒９８ ＋４﹒１９
長江電力（滬：６００９００） ２３﹒５４ ＋０﹒６０
三峽能源（滬：６００９０５） ６﹒３３ ＋１﹒９３
節能風電（滬：６０１０１６） ５﹒４５ ＋２﹒４４
晶科科技（滬：６０１７７８） ６﹒０４ ＋５﹒７８
中國核電（滬：６０１９８５） ６﹒５７ ＋２﹒３４
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（ｅｄ）
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