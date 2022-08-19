  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

19/08/2022 13:36

《Ａ股異動》華能國際Ａ漲停，現報７﹒９２元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華能國際Ａ股（滬：６０００１１）現漲停，報７﹒９２元（
人民幣．下同），升１０％，最低價７﹒０７元；成交１﹒２６億股，成交金額９﹒４４億元；
量比１﹒５９倍，換手率１﹒１４％。
　　華能國電Ｈ股（００９０２）升８﹒１２％，報４﹒２６港元，最高價４﹒２８港元，最低
價３﹒８７港元；成交５２２４﹒０７萬股，成交金額２﹒１４億港元；主動買沽比率
７０：３０，資金淨主動買入８８６９﹒７１萬港元。華能國際Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒０９％溢
價。
　　現時，上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２３％，成交３２７０﹒５８億元。
　　深證成份指數報１２４２４，跌９３點或０﹒７４％，成交１９７１﹒２８億元。
　　恒生指數報１９７９５，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３３，升３２點
或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０７，升１４點或０﹒３５％；主板成交５０６﹒２８億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國際（滬：６０００１１）　　　　７﹒９２　＋１０﹒００
　　天富能源（滬：６００５０９）　　　　６﹒９５　　＋５﹒３０
　　樂山電力（滬：６００６４４）　　　　９﹒４５　　＋８﹒６２
　　國電電力（滬：６００７９５）　　　　３﹒９４　　＋４﹒７９
　　內蒙華電（滬：６００８６３）　　　　３﹒９８　　＋４﹒１９
　　長江電力（滬：６００９００）　　　２３﹒５４　　＋０﹒６０
　　三峽能源（滬：６００９０５）　　　　６﹒３３　　＋１﹒９３
　　節能風電（滬：６０１０１６）　　　　５﹒４５　　＋２﹒４４
　　晶科科技（滬：６０１７７８）　　　　６﹒０４　　＋５﹒７８
　　中國核電（滬：６０１９８５）　　　　６﹒５７　　＋２﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金