《經濟通通訊社１９日專訊》華能國際Ａ股（滬：６０００１１）現漲停，報７﹒９２元（

人民幣．下同），升１０％，最低價７﹒０７元；成交１﹒２６億股，成交金額９﹒４４億元；

量比１﹒５９倍，換手率１﹒１４％。

華能國電Ｈ股（００９０２）升８﹒１２％，報４﹒２６港元，最高價４﹒２８港元，最低

價３﹒８７港元；成交５２２４﹒０７萬股，成交金額２﹒１４億港元；主動買沽比率

７０：３０，資金淨主動買入８８６９﹒７１萬港元。華能國際Ａ股較Ｈ股呈１１５﹒０９％溢

價。

現時，上證綜合指數報３２７０，跌７點或０﹒２３％，成交３２７０﹒５８億元。

深證成份指數報１２４２４，跌９３點或０﹒７４％，成交１９７１﹒２８億元。

恒生指數報１９７９５，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３３，升３２點

或０﹒４９％；恒生科技指數報４２０７，升１４點或０﹒３５％；主板成交５０６﹒２８億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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華能國際（滬：６０００１１） ７﹒９２ ＋１０﹒００

天富能源（滬：６００５０９） ６﹒９５ ＋５﹒３０

樂山電力（滬：６００６４４） ９﹒４５ ＋８﹒６２

國電電力（滬：６００７９５） ３﹒９４ ＋４﹒７９

內蒙華電（滬：６００８６３） ３﹒９８ ＋４﹒１９

長江電力（滬：６００９００） ２３﹒５４ ＋０﹒６０

三峽能源（滬：６００９０５） ６﹒３３ ＋１﹒９３

節能風電（滬：６０１０１６） ５﹒４５ ＋２﹒４４

晶科科技（滬：６０１７７８） ６﹒０４ ＋５﹒７８

中國核電（滬：６０１９８５） ６﹒５７ ＋２﹒３４

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（ｅｄ）

