《經濟通通訊社１９日專訊》華電國際Ａ股（滬：６０００２７）現漲停，報５﹒７４元（

人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價５﹒１５元；成交９７５６﹒７４萬股，成交金額

５﹒３３億元；量比１﹒４８倍，換手率１﹒２％。

華電國際Ｈ股（０１０７１）升１０﹒２８％，報３﹒５４港元，最高價３﹒５４港元，最

低價３﹒１８港元；成交３７２２﹒９萬股，成交金額１﹒２６億港元；主動買沽比率

６８：３２，資金淨主動買入４４７９﹒７９萬港元。華電國際Ａ股較Ｈ股呈８７﹒５９％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交３３２９﹒５９億元。

深證成份指數報１２４２０，跌９６點或０﹒７７％，成交２００３﹒３６億元。

恒生指數報１９７９２，升２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７３０，升２９點

或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０５，升１３點或０﹒３１％；主板成交５１３﹒６６億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華電國際（滬：６０００２７） ５﹒７４ ＋９﹒９６

華能國際（滬：６０００１１） ７﹒９２ ＋１０﹒００

樂山電力（滬：６００６４４） ９﹒５７ ＋１０﹒００

國電電力（滬：６００７９５） ３﹒９７ ＋５﹒５９

金開新能（滬：６００８２１） ８﹒００ ＋９﹒８９

內蒙華電（滬：６００８６３） ４﹒００ ＋４﹒７１

長江電力（滬：６００９００） ２３﹒５８ ＋０﹒７７

三峽能源（滬：６００９０５） ６﹒４１ ＋３﹒２２

節能風電（滬：６０１０１６） ５﹒５０ ＋３﹒３８

中國核電（滬：６０１９８５） ６﹒６０ ＋２﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

