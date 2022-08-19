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AH股新聞

19/08/2022 13:40

《Ａ股異動》華電國際Ａ漲停，現報５﹒７４元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》華電國際Ａ股（滬：６０００２７）現漲停，報５﹒７４元（
人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價５﹒１５元；成交９７５６﹒７４萬股，成交金額
５﹒３３億元；量比１﹒４８倍，換手率１﹒２％。
　　華電國際Ｈ股（０１０７１）升１０﹒２８％，報３﹒５４港元，最高價３﹒５４港元，最
低價３﹒１８港元；成交３７２２﹒９萬股，成交金額１﹒２６億港元；主動買沽比率
６８：３２，資金淨主動買入４４７９﹒７９萬港元。華電國際Ａ股較Ｈ股呈８７﹒５９％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交３３２９﹒５９億元。
　　深證成份指數報１２４２０，跌９６點或０﹒７７％，成交２００３﹒３６億元。
　　恒生指數報１９７９２，升２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７３０，升２９點
或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０５，升１３點或０﹒３１％；主板成交５１３﹒６６億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華電國際（滬：６０００２７）　　　　５﹒７４　　＋９﹒９６
　　華能國際（滬：６０００１１）　　　　７﹒９２　＋１０﹒００
　　樂山電力（滬：６００６４４）　　　　９﹒５７　＋１０﹒００
　　國電電力（滬：６００７９５）　　　　３﹒９７　　＋５﹒５９
　　金開新能（滬：６００８２１）　　　　８﹒００　　＋９﹒８９
　　內蒙華電（滬：６００８６３）　　　　４﹒００　　＋４﹒７１
　　長江電力（滬：６００９００）　　　２３﹒５８　　＋０﹒７７
　　三峽能源（滬：６００９０５）　　　　６﹒４１　　＋３﹒２２
　　節能風電（滬：６０１０１６）　　　　５﹒５０　　＋３﹒３８
　　中國核電（滬：６０１９８５）　　　　６﹒６０　　＋２﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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