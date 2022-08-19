《經濟通通訊社１９日專訊》華電國際Ａ股（滬：６０００２７）現漲停，報５﹒７４元（
人民幣．下同），升９﹒９６％，最低價５﹒１５元；成交９７５６﹒７４萬股，成交金額
５﹒３３億元；量比１﹒４８倍，換手率１﹒２％。
華電國際Ｈ股（０１０７１）升１０﹒２８％，報３﹒５４港元，最高價３﹒５４港元，最
低價３﹒１８港元；成交３７２２﹒９萬股，成交金額１﹒２６億港元；主動買沽比率
６８：３２，資金淨主動買入４４７９﹒７９萬港元。華電國際Ａ股較Ｈ股呈８７﹒５９％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２７１，跌６點或０﹒１９％，成交３３２９﹒５９億元。
深證成份指數報１２４２０，跌９６點或０﹒７７％，成交２００３﹒３６億元。
恒生指數報１９７９２，升２８點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６７３０，升２９點
或０﹒４４％；恒生科技指數報４２０５，升１３點或０﹒３１％；主板成交５１３﹒６６億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
華電國際（滬：６０００２７） ５﹒７４ ＋９﹒９６
華能國際（滬：６０００１１） ７﹒９２ ＋１０﹒００
樂山電力（滬：６００６４４） ９﹒５７ ＋１０﹒００
國電電力（滬：６００７９５） ３﹒９７ ＋５﹒５９
金開新能（滬：６００８２１） ８﹒００ ＋９﹒８９
內蒙華電（滬：６００８６３） ４﹒００ ＋４﹒７１
長江電力（滬：６００９００） ２３﹒５８ ＋０﹒７７
三峽能源（滬：６００９０５） ６﹒４１ ＋３﹒２２
節能風電（滬：６０１０１６） ５﹒５０ ＋３﹒３８
中國核電（滬：６０１９８５） ６﹒６０ ＋２﹒８０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動