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AH股新聞

19/08/2022 17:56

【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３２億元，買快手沽美團

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１０７點，報１９６５６點。最高升１３４點報
１９８９８點，最低跌１０７點報１９６５６點。恒指收報１９７７３點，升９點或０﹒０５％

　　北水全日淨流入１０﹒３２億元，較上日增加逾５１％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、雅生活服務（０３３１９）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交８２１﹒６６億元減少８％。其中港股通成交１７４﹒５億元，佔總成交
２１﹒２％。
　　快手升４﹒６７％報７４元，北水淨買入６﹒４億元；雅生活服務跌１２﹒２２％報
７﹒３３元，北水淨買入２﹒１億元；華潤電力升６﹒０８％報１６﹒４元，北水淨買入１﹒６
億元。
　　美團跌０﹒７％報１６９﹒９元，北水淨賣出６億元；騰訊控股升０﹒７７％報３１５元，
北水淨賣出３﹒１億元；比亞迪股份跌１﹒４１％報２７９﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　６﹒４５
　　雅生活服務　（０３３１９）　　　　　　２﹒１２
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　　１﹒５６
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　１﹒２５
　　中國電力　　（０２３８０）　　　　　　１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒０４
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒１５
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒６５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒９６
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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