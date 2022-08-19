《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１０７點，報１９６５６點。最高升１３４點報

１９８９８點，最低跌１０７點報１９６５６點。恒指收報１９７７３點，升９點或０﹒０５％

。

北水全日淨流入１０﹒３２億元，較上日增加逾５１％。北水淨買入最多的個股依次是快手

（０１０２４）、雅生活服務（０３３１９）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交８２１﹒６６億元減少８％。其中港股通成交１７４﹒５億元，佔總成交

２１﹒２％。

快手升４﹒６７％報７４元，北水淨買入６﹒４億元；雅生活服務跌１２﹒２２％報

７﹒３３元，北水淨買入２﹒１億元；華潤電力升６﹒０８％報１６﹒４元，北水淨買入１﹒６

億元。

美團跌０﹒７％報１６９﹒９元，北水淨賣出６億元；騰訊控股升０﹒７７％報３１５元，

北水淨賣出３﹒１億元；比亞迪股份跌１﹒４１％報２７９﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ６﹒４５

雅生活服務 （０３３１９） ２﹒１２

華潤電力 （００８３６） １﹒５６

藥明生物 （０２２６９） １﹒２５

中國電力 （０２３８０） １﹒１０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －６﹒０４

騰訊控股 （００７００） －３﹒１５

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６５

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９６

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒００

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