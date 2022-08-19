《鍾之日記》８月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美匯隔晚走強，拖累人民幣走弱，人民幣兌一美元中間價今報６﹒８０６５，較上個交易日

跌２６３點子，創２０２０年９月３０日以來近兩年新低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）

今早低開１２５點，收報６﹒８０８８，較上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子，錄兩連

貶，收盤價創２０２０年９月３０日以來近兩年新低。分析認為近期中國經濟基本面疲軟，匯率

貶值也利於外貿表現，監管層或容忍人民幣有較大貶值空間。

香江魚缸低開高走，恒指曾跌過百點後倒升，受制十天線（現處１９９３２）。恒指低開

１０７點，報１９６５６，為今早低位，之後止跌回升，一度升１３４點，高見１９８９８，但

未能突破十天線，大市午後再度回落，尾市收復失地，最終全日小升９點或０﹒０５％，報

１９７７３；國指升１９點或０﹒２９％，報６７１９；科指跌０﹒０１％，報４１９２。成交

８２１﹒６６億元，為連續第十三日成交少過１０００億元。

東方海外（００３１６）中午公布半年勁賺一倍，中期息派３﹒４３元，連同特別息

２﹒５７元，合共豪派６元，全日揚６﹒５％，為升幅最大藍籌。



＊滬指本周累跌０﹒６％＊



滬綜指低開０﹒０６％後好淡爭持，午後跌勢加劇，收市跌０﹒５９％，報３２５８﹒０８

點，連跌兩日。全周計算，滬綜指累跌０﹒５７％，三千三關得而復失。深成指跌１﹒２７％，

創業板指則瀉１﹒５％。權重板塊個別發展，豬肉、雞肉板塊大漲，地產、媒炭、電力股造好，

電動車股向下。

人民銀行連續第１８日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

，因周一（１５日）人行縮量續作ＭＬＦ，全口徑計公開市場本周收水２０００億元。兩市成交

連續第四個交易日破萬億，成交１１２０２億元，按日增６﹒３％，是８月２日以來最多。



＊渝浙鄂試行電動車限時充電，部分電動車股走低＊



高溫天氣影響下，中國多個省份的用電負荷屢創新高。限電停產範圍未見盡頭，國家電網四

川省電力公司最新預警，四川電力供應８０％來自水電，未來十天高溫持續，水電發電能力預計

將進一步下降。國家電網已在重慶、浙江、湖北三省市試點推行電動汽車限時充電，近８０萬輛

電動汽車受影響。覆蓋近３５萬根充電樁，將在下午３時到晚上１０時用電高峰時段，適時適度

調整充電功率，平抑用電高峰負荷。

而川渝地區工業用電拉閘，打擊當地汽車產業鏈生產，引致上海市經信委向四川省經信廳發

函，商請四川支持汽車產業重點企業電力保障。

港股電動車概念走低，比亞迪（０１２１１）跌１﹒４％，小鵬汽車（０９８６８）跌

０﹒６％，蔚來（０９８６６）跌０﹒５％。不過，吉利汽車（００１７５）升３﹒６％，理想

汽車（０２０１５）升０﹒８％。

另外，贛鋒鋰業（０１７７２）董事長李良彬表示，目前的鋰資源足夠滿足全球新能源車發

展需要，隨著全球鋰項目產能釋放的高潮到來，鋰鹽價格有可能發生逆轉。贛鋒鋰業收市跌

１﹒８％，報７０﹒１元。



＊傳分拆成品油銷售及油站網絡，中石油衝高＊



在俄烏衝突發酵下，國際油價飆升。據報中石油（００８５７）母企中國石油天然氣集團，

計劃將旗下成品油銷售以及加油站網絡業務分拆進行上市，目前正與外部顧問就此事進行商討。

有關考慮仍然處於非常初步的階段，亦不清楚拆分涉及的具體資產範圍，惟今年油價上漲，促使

中石油集團考慮將分拆銷售板塊變現。

根據中國石油天然氣集團２０２１年年度報告顯示，去年國內成品油銷售量達

１１１２５﹒６萬噸，國內加油站數量達２２６８４座，年收入超過２萬億元人民幣。

中石油一度衝高３％，報３﹒４７港元，收市升幅收窄至１﹒５％，報３﹒４３港元。

第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，企業分拆成熟業務上市有釋放價

值，故縱然油價現時已回落，成事機會仍大。過往港股未曾有油公司分拆銷售業務。葉尚志又指

，分拆對中石油股價有正面作用，但油價持續回落，三桶油股價於下半年都會反覆偏軟。儘管原

油供應下半年預期維持緊張，但全球需求量將主導油價發展，經濟衰退的憂慮將成主要影響因素

。



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