《經濟通通訊社１９日專訊》高溫天氣影響下，中國多個省份的用電負荷屢創新高。限電停

產範圍未見盡頭，國家電網四川省電力公司最新預警，四川電力供應８０％來自水電，未來十天

高溫持續，水電發電能力預計將進一步下降。國家電網已在重慶、浙江、湖北三省市試點推行電

動汽車限時充電，而川渝地區工業用電拉閘，打擊當地汽車產業鏈生產，引致上海市經信委向四

川省經信廳發函，商請四川支持汽車產業重點企業電力保障。

滬綜指低開０﹒０６％後好淡爭持，午後跌勢加劇，收市跌０﹒５９％，報３２５８﹒０８

點，連跌兩日。全周計算，滬綜指累跌０﹒５７％，三千三關得而復失。深成指跌１﹒２７％，

創業板指則瀉１﹒５％。權重板塊個別發展，豬肉、雞肉板塊大漲，地產、媒炭、電力股造好，

電動車股向下。

人民銀行連續第１８日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

，因周一（１５日）人行縮量續作ＭＬＦ，全口徑計公開市場本周收水２０００億元。兩市成交

連續第四個交易日破萬億，成交１１２０２億元，按日增６﹒３％，是８月２日以來最多。



＊電力和煤炭板塊強勢，房地產板塊異動拉升＊



高溫炙烤延續推升電力、煤炭需求。電力和煤炭板塊強勁攀升，龍源電力

（深：００１２８９）、華能國際（滬：６０００１１）帶頭漲停，國電電力

（滬：６００７９５）升６﹒４％，中國核電（滬：６０１９８５）升３﹒３％，華能水電

（滬：６０００２５）升２﹒３％，特變電工（滬：６０００８９）升０﹒５％。

電力緊張刺激電煤需求，電投能源（深：００２１２８）漲停，遼寧能源

（滬：６００７５８）揚升４﹒９％，兗礦能源（滬：６００１８８）漲４﹒５％，中煤能源

（滬：６０１８９８）升４﹒２％，山煤國際（滬：６００５４６）升３﹒６％，山西焦煤

（深：０００９８３）升３％。

據報銀保監正審查銀行房地產貸款組合，以評估系統性的風險。投資者持續受政策暖意提振

，地產板塊領漲，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）

升４﹒１％，南山控股（深：００２３１４）、金地集團（滬：６００３８３）齊漲４％，保利

發展（滬：６０００４８）升３﹒７％，濱江集團（深：００２２４４）升３﹒５％



＊通威有望首次斬獲組件大單，光伏龍頭股價大跌＊



華潤電力（００８３６）此前公示第五批光伏組件集採中標候選人，三家企業入圍本次集採

，項目第一中標候選人為通威太陽能。在消息刺激下，Ａ股多家組件龍頭股價大跌。天准科技

（滬：６８８００３）、沐邦高科（滬：６０３３９８）、京山輕機（深：０００８２１）、日

出東方（滬：６０３３６６）等多股跌停，晶澳科技（深：００２４５９）跌９﹒９％，幾乎跌

停，寶馨科技（深：００２５１４）跌９﹒５％。

受上半年豬肉價格持續回升影響，畜禽養殖業盈利修復，豬企龍頭溫氏股份

（深：３００４９８）二季度業績扭虧為盈，豬肉、雞肉板塊大漲，溫氏股份漲７﹒７％，唐人

神（深：００２５６７）升６﹒１％，牧原股份（深：００２７１４）、海大集團

（深：００２３１１）漲近半成，天康生物（深：００２１００）升３﹒７％，新希望

（深：０００８７６）升２﹒８％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１５１﹒０７ －０﹒６９

上證綜合指數 ３２５８﹒０８ －０﹒５９ ４５７９﹒００

深證綜合指數 ２２０７﹒９９ －１﹒２８ ６６２３﹒００

上證Ｂ股指數 ３０６﹒５６ －０﹒３８ ２﹒７７

深證Ｂ股指數 １２４３﹒２５ －１﹒００ １﹒４７

上證１８０指數 ８６４１﹒４２ －０﹒５５

上證３８０指數 ６１３６﹒６３ －０﹒７４

深證成份指數 １２３５８﹒５４ －１﹒２７

中小創新指數 ２５５０﹒３５ －１﹒５１

深圳創業板指數 ２７３４﹒２２ －１﹒５０

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