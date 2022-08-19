《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒５５％，報８６４１﹒４２點，

上證３８０指數收跌０﹒７４％，報６１３６﹒６３點。

內地動力煤價造好，最新造每噸８５０元人民幣，升３﹒１％。中信證券早前發表研報指，

內地此輪限電主要原因是極端高溫疊加乾旱天氣導致的電力供需緊張，但需求相對疲弱以及火電

保供能力增強，缺電衝擊的影響或弱於去年。煤炭股走高，盤江股份（滬：６００３９５）升

４﹒１％，山煤國際（滬：６００５４６）升３﹒６％，兗礦能源（滬：６００１８８）升

４﹒５％，中煤能源（滬：６０１８９８）升４﹒２％。

光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份進軍下游組件，並首先打起價格戰，光伏組件板塊大幅

回吐，天合光能（滬：６８８５９９）跌１５﹒２％，沐邦高科（滬：６０３３９８）、日出東

方（滬：６０３３６６）跌停，金盤科技（滬：６８８６７６）跌８﹒７％。

內地持續高溫致用電負荷激增，電力股午後大幅走高，華能國際（滬：６０００１１）、電

投能源（深：００２１２８）、華電國際（滬：６０００２７）、上海電力

（滬：６０００２１）均漲停，大唐發電（滬：６０１９９１）升７﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

