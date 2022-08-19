《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指今日收跌１﹒２７％，報１２３５８﹒５４點，深證

中小創新指數收跌１﹒５１％，報２５５０﹒３５點。

高溫天氣影響下，中國多個省份的用電負荷屢創新高。為保障用電高峰電網安全運行，國家

電網在重慶、浙江、湖北三省市試點推行電動汽車錯避峰充電，近８０萬輛電動汽車受影響。消

息拖累汽車板塊普遍向下，中通客車（深：０００９５７）跌８﹒３％，江鈴汽車

（深：０００５５０）跌３﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）跌３﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）跌２％。

外媒報道，銀保監正審查銀行房地產貸款組合，以評估系統性的風險。Ａ股房地產板塊拉升

，南山控股（深：００２３１４）升４％，招商蛇口（深：００１９７９）升４﹒３％，陽光城

（深：０００６７１）升１﹒８％。

受上半年豬肉價格持續回升消息影響，畜禽養殖行業盈利修復，豬企龍頭溫氏股份

（深：３００４９８）二季度業績扭虧為盈，生豬養殖業務向好。唐人神（深：００２５６７）

升６﹒１％，牧原股份（深：００２７１４）升４﹒７％，海大集團（深：００２３１１）升

４﹒６％，天康生物（深：００２１００）升３﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

