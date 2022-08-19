《經濟通通訊社１９日專訊》銀保監發布２０２２年二季度銀行業保險業主要監管指標數據

情況。上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒１％。

平均資本利潤率為１０﹒１％，較上季末下降０﹒８１個百分點。平均資產利潤率為０﹒８２％

，較上季末下降０﹒０８個百分點。二季度末，銀行業金融機構本外幣資產總額３６７﹒７萬億

元，同比增長９﹒４％。其中，大型商業銀行本外幣資產總額１５１﹒４萬億元，佔比

４１﹒２％，同比增長１１﹒２％；股份制商業銀行本外幣資產總額６５萬億元，佔比

１７﹒７％，同比增長７﹒８％。

二季度末，商業銀行不良貸款餘額３萬億元，較上季末增加４１６億元；商業銀行不良貸款

率１﹒６７％，較上季末下降０﹒０２個百分點。商業銀行正常貸款餘額１７４﹒２萬億元，其

中正常類貸款餘額１７０﹒２萬億元，關注類貸款餘額４萬億元。商業銀行貸款損失準備餘額為

６萬億元，較上季末增加１７４４億元；撥備覆蓋率為２０３﹒７８％，較上季末上升３﹒０８

個百分點；貸款撥備率為３﹒４％，較上季末上升０﹒０１個百分點。



＊商業銀行資本充足率下降＊



２０２２年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１４﹒８７％，較上季

末下降０﹒１４個百分點。一級資本充足率為１２﹒０８％，較上季末下降０﹒１７個百分點。

核心一級資本充足率為１０﹒５２％，較上季末下降０﹒１８個百分點。

商業銀行流動性覆蓋率為１４６﹒３％，較上季末上升３﹒０７個百分點；流動性比例為

６２﹒２７％，較上季末上升１﹒０５個百分點；人民幣超額備付金率１﹒６７％，較上季末下

降０﹒２２個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為７８﹒４４％，較上季末下降０﹒２６

個百分點。（ｗｌ）

