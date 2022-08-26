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AH股新聞

26/08/2022 08:38

《國企紅籌》春立醫療（０１８５８）中期純利升近一成，不派息

　　《經濟通通訊社２６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至６
月３０日止未經審核之中期純利１﹒５７億元（人民幣．下同），按年升０﹒９２％，每股盈利
４１分，不派中期息。
　　期內營業收入５﹒７１億元，升１８﹒３９％；營業利潤１﹒７５億元，跌４﹒２７％。
（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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