《經濟通通訊社２６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至６
月３０日止未經審核之中期純利１﹒５７億元（人民幣．下同），按年升０﹒９２％，每股盈利
４１分，不派中期息。
期內營業收入５﹒７１億元，升１８﹒３９％；營業利潤１﹒７５億元，跌４﹒２７％。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
26/08/2022 08:38
《國企紅籌》春立醫療（０１８５８）中期純利升近一成，不派息
《經濟通通訊社２６日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至６
月３０日止未經審核之中期純利１﹒５７億元（人民幣．下同），按年升０﹒９２％，每股盈利
４１分，不派中期息。
期內營業收入５﹒７１億元，升１８﹒３９％；營業利潤１﹒７５億元，跌４﹒２７％。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰26/08/2022 08:38 《國企紅籌》天津港發展（０３３８２）旗下天津港中期盈利升８％
26/08/2022 08:57 《駐滬專電》國務院第四督查組赴滬，督查推動中央政策落地見效
26/08/2022 08:50 《Ａ股業績》逾兩千家公司公布半年報，超五成淨利潤同比增長
26/08/2022 08:48 【聚焦人幣】外匯局：８月以來境外投資者總體淨買入中國證券
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰