《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報７﹒６７元（
人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價７﹒６７元；成交１０﹒０７萬股，成交金額
７７﹒２７萬元；換手率０﹒１％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升４﹒１２％，報２﹒０２港元，最高價２﹒０２港元，最低
價２﹒０２港元；成交４０﹒４萬股，成交金額８１﹒６１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
３３７﹒６１％溢價。
現時，上證綜合指數報３２４９，跌８點或０﹒２６％，成交３３﹒７８億元。
深證成份指數報１２３２０，跌３７點或０﹒３％，成交１５﹒８２億元。
恒生指數報１９５７２，跌２００點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６６４０，跌７９
點或１﹒１９％；恒生科技指數報４１３３，跌５８點或１﹒４１％；主板成交１５﹒１７億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） ７﹒６７ ＋１０﹒０４
平安銀行（深：０００００１） １２﹒５８ ＋０﹒０８
中油資本（深：０００６１７） ４﹒９３ －０﹒２０
國元證券（深：０００７２８） ７﹒４８ －１﹒８４
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒２４ －０﹒６１
寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒６５ －０﹒２１
國盛金控（深：００２６７０） ８﹒４０ －１﹒７５
華西證券（深：００２９２６） ８﹒０３ －０﹒９９
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒８５ －０﹒２２
指南針（深：３００８０３） ５６﹒４１ －１﹒９５
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（ｅｄ）
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