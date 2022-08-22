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AH股新聞

22/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報７﹒６７元人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報７﹒６７元（
人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價７﹒６７元；成交１０﹒０７萬股，成交金額
７７﹒２７萬元；換手率０﹒１％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升４﹒１２％，報２﹒０２港元，最高價２﹒０２港元，最低
價２﹒０２港元；成交４０﹒４萬股，成交金額８１﹒６１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
３３７﹒６１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２４９，跌８點或０﹒２６％，成交３３﹒７８億元。
　　深證成份指數報１２３２０，跌３７點或０﹒３％，成交１５﹒８２億元。
　　恒生指數報１９５７２，跌２００點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６６４０，跌７９
點或１﹒１９％；恒生科技指數報４１３３，跌５８點或１﹒４１％；主板成交１５﹒１７億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　　７﹒６７　＋１０﹒０４
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒５８　　＋０﹒０８
　　中油資本（深：０００６１７）　　　　４﹒９３　　－０﹒２０
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒４８　　－１﹒８４
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒２４　　－０﹒６１
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２８﹒６５　　－０﹒２１
　　國盛金控（深：００２６７０）　　　　８﹒４０　　－１﹒７５
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　８﹒０３　　－０﹒９９
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒８５　　－０﹒２２
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５６﹒４１　　－１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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