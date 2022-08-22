《經濟通通訊社２２日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報７﹒６７元（

人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價７﹒６７元；成交１０﹒０７萬股，成交金額

７７﹒２７萬元；換手率０﹒１％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升４﹒１２％，報２﹒０２港元，最高價２﹒０２港元，最低

價２﹒０２港元；成交４０﹒４萬股，成交金額８１﹒６１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈

３３７﹒６１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２４９，跌８點或０﹒２６％，成交３３﹒７８億元。

深證成份指數報１２３２０，跌３７點或０﹒３％，成交１５﹒８２億元。

恒生指數報１９５７２，跌２００點或１﹒０１％；恒生中國企業指數報６６４０，跌７９

點或１﹒１９％；恒生科技指數報４１３３，跌５８點或１﹒４１％；主板成交１５﹒１７億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

弘業期貨（深：００１２３６） ７﹒６７ ＋１０﹒０４

平安銀行（深：０００００１） １２﹒５８ ＋０﹒０８

中油資本（深：０００６１７） ４﹒９３ －０﹒２０

國元證券（深：０００７２８） ７﹒４８ －１﹒８４

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒２４ －０﹒６１

寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒６５ －０﹒２１

國盛金控（深：００２６７０） ８﹒４０ －１﹒７５

華西證券（深：００２９２６） ８﹒０３ －０﹒９９

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒８５ －０﹒２２

指南針（深：３００８０３） ５６﹒４１ －１﹒９５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

