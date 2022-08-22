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AH股新聞

22/08/2022 10:11

《Ａ股異動》中遠海能Ａ一度漲停，現報１５﹒６５元人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能Ａ股（滬：６０００２６）曾一度漲停，漲停價
１５﹒８元（人民幣．下同），現報１５﹒６５元，升８﹒９８％，最低價１４﹒４４元；成交
３４８６﹒６２萬股，成交金額５﹒２７億元；量比２﹒５４倍，換手率１﹒２１％。
　　中遠海能Ｈ股（０１１３８）升７﹒５７％，報６﹒５４港元，最高價６﹒５５港元，最低
價６﹒０６港元；成交１４０４﹒３萬股，成交金額８９５８﹒７萬港元；主動買沽比率
７２：２８，資金淨主動買入３９３２﹒１７萬港元。中遠海能Ａ股較Ｈ股呈１７５﹒７９％溢
價。
　　現時，上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３１％，成交１６２９﹒９５億元。
　　深證成份指數報１２４２６，升６８點或０﹒５５％，成交９６６﹒６２億元。
　　恒生指數報１９６９４，跌７８點或０﹒４％；恒生中國企業指數報６７０５，跌１４點或
０﹒２１％；恒生科技指數報４１６２，跌３０點或０﹒７２％；主板成交２３４﹒８億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中遠海能（滬：６０００２６）　　　１５﹒６５　＋８﹒９８
　　上海機場（滬：６００００９）　　　５６﹒６５　＋０﹒３７
　　中遠海特（滬：６００４２８）　　　　７﹒０４　＋５﹒０７
　　中國國航（滬：６０１１１１）　　　１０﹒２２　＋１﹒７９
　　招商輪船（滬：６０１８７２）　　　　８﹒０５　＋６﹒９１
　　中遠海控（滬：６０１９１９）　　　１３﹒６７　＋０﹒６６
　　招商南油（滬：６０１９７５）　　　　３﹒４９　＋３﹒８７
　　海汽集團（滬：６０３０６９）　　　２６﹒９０　－０﹒３７
　　上海雅仕（滬：６０３３２９）　　　１９﹒７５　－１﹒３０
　　福然德（滬：６０５０５０）　　　　１８﹒０３　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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