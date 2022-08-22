《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海能Ａ股（滬：６０００２６）曾一度漲停，漲停價

１５﹒８元（人民幣．下同），現報１５﹒６５元，升８﹒９８％，最低價１４﹒４４元；成交

３４８６﹒６２萬股，成交金額５﹒２７億元；量比２﹒５４倍，換手率１﹒２１％。

中遠海能Ｈ股（０１１３８）升７﹒５７％，報６﹒５４港元，最高價６﹒５５港元，最低

價６﹒０６港元；成交１４０４﹒３萬股，成交金額８９５８﹒７萬港元；主動買沽比率

７２：２８，資金淨主動買入３９３２﹒１７萬港元。中遠海能Ａ股較Ｈ股呈１７５﹒７９％溢

價。

現時，上證綜合指數報３２６８，升１０點或０﹒３１％，成交１６２９﹒９５億元。

深證成份指數報１２４２６，升６８點或０﹒５５％，成交９６６﹒６２億元。

恒生指數報１９６９４，跌７８點或０﹒４％；恒生中國企業指數報６７０５，跌１４點或

０﹒２１％；恒生科技指數報４１６２，跌３０點或０﹒７２％；主板成交２３４﹒８億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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中遠海能（滬：６０００２６） １５﹒６５ ＋８﹒９８

上海機場（滬：６００００９） ５６﹒６５ ＋０﹒３７

中遠海特（滬：６００４２８） ７﹒０４ ＋５﹒０７

中國國航（滬：６０１１１１） １０﹒２２ ＋１﹒７９

招商輪船（滬：６０１８７２） ８﹒０５ ＋６﹒９１

中遠海控（滬：６０１９１９） １３﹒６７ ＋０﹒６６

招商南油（滬：６０１９７５） ３﹒４９ ＋３﹒８７

海汽集團（滬：６０３０６９） ２６﹒９０ －０﹒３７

上海雅仕（滬：６０３３２９） １９﹒７５ －１﹒３０

福然德（滬：６０５０５０） １８﹒０３ －０﹒５５

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（ｅｄ）

