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AH股新聞

22/08/2022 10:25

《Ａ股異動》長城汽車Ａ漲停，現報３３﹒６５元人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》長城汽車Ａ股（滬：６０１６３３）現漲停，報３３﹒６５元
（人民幣．下同），升１０％，最低價３０﹒６４元；成交５１８６﹒９１萬股，成交金額
１６﹒７７億元；量比８﹒８１倍，換手率０﹒８５％。
　　長汽Ｈ股（０２３３３）升９﹒８５％，報１２﹒０４港元，最高價１２﹒１港元，最低價
１０﹒８６港元；成交４５６２﹒２萬股，成交金額５﹒２５億港元；主動買沽比率６３：３７
，資金淨主動買入１﹒４５億港元。長城汽車Ａ股較Ｈ股呈２２２﹒１１％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３５％，成交１９１０﹒６２億元。
　　深證成份指數報１２４５３，升９５點或０﹒７７％，成交１１３７﹒２６億元。
　　恒生指數報１９７４２，跌３０點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３０，升１０點
或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交２７７﹒８７億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車（滬：６０１６３３）　　　３３﹒６５　＋１０﹒００
　　特變電工（滬：６０００８９）　　　２５﹒４０　　－２﹒１６
　　恒瑞醫藥（滬：６００２７６）　　　３５﹒０６　　－２﹒３４
　　通威股份（滬：６００４３８）　　　６２﹒６０　　＋４﹒４０
　　貴州茅台（滬：６００５１９）　１８９７﹒７９　　＋０﹒１５
　　三安光電（滬：６００７０３）　　　２６﹒３８　　＋０﹒２７
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　　５３﹒８０　　－４﹒１３
　　華友鈷業（滬：６０３７９９）　　　８３﹒９０　　＋５﹒８４
　　聯影醫療（滬：６８８２７１）　　１８２﹒０７　＋６５﹒７０
　　天合光能（滬：６８８５９９）　　　７１﹒１８　　－１﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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