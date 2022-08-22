《經濟通通訊社２２日專訊》長城汽車Ａ股（滬：６０１６３３）現漲停，報３３﹒６５元

（人民幣．下同），升１０％，最低價３０﹒６４元；成交５１８６﹒９１萬股，成交金額

１６﹒７７億元；量比８﹒８１倍，換手率０﹒８５％。

長汽Ｈ股（０２３３３）升９﹒８５％，報１２﹒０４港元，最高價１２﹒１港元，最低價

１０﹒８６港元；成交４５６２﹒２萬股，成交金額５﹒２５億港元；主動買沽比率６３：３７

，資金淨主動買入１﹒４５億港元。長城汽車Ａ股較Ｈ股呈２２２﹒１１％溢價。

現時，上證綜合指數報３２６９，升１１點或０﹒３５％，成交１９１０﹒６２億元。

深證成份指數報１２４５３，升９５點或０﹒７７％，成交１１３７﹒２６億元。

恒生指數報１９７４２，跌３０點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６７３０，升１０點

或０﹒１５％；恒生科技指數報４１７７，跌１４點或０﹒３５％；主板成交２７７﹒８７億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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長城汽車（滬：６０１６３３） ３３﹒６５ ＋１０﹒００

特變電工（滬：６０００８９） ２５﹒４０ －２﹒１６

恒瑞醫藥（滬：６００２７６） ３５﹒０６ －２﹒３４

通威股份（滬：６００４３８） ６２﹒６０ ＋４﹒４０

貴州茅台（滬：６００５１９） １８９７﹒７９ ＋０﹒１５

三安光電（滬：６００７０３） ２６﹒３８ ＋０﹒２７

隆基綠能（滬：６０１０１２） ５３﹒８０ －４﹒１３

華友鈷業（滬：６０３７９９） ８３﹒９０ ＋５﹒８４

聯影醫療（滬：６８８２７１） １８２﹒０７ ＋６５﹒７０

天合光能（滬：６８８５９９） ７１﹒１８ －１﹒４０

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（ｅｄ）

