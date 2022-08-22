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AH股新聞

22/08/2022 13:30

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ漲停，現報４﹒５１元人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒５１元（
人民幣．下同），升１０％，最低價４﹒０９元；成交１５１７﹒８７萬股，成交金額
６５８２﹒８３萬元；量比１﹒０７倍，換手率２﹒８％。
　　山東墨龍Ｈ股（００５６８）升６﹒４１％，報２﹒９９港元，最高價３﹒２４港元，最低
價２﹒７８港元；成交７５﹒５２萬股，成交金額２２２﹒３７萬港元；主動買沽比率
７３：２７，資金淨主動買入１０１﹒８３萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７３﹒８４％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５２％，成交３１４７﹒５９億元。
　　深證成份指數報１２４８７，升１２８點或１﹒０４％，成交１９３５﹒４８億元。
　　恒生指數報１９７５９，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７３１，升１１點
或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７１，跌２１點或０﹒５％；主板成交５１１﹒２８億港元

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東墨龍（深：００２４９０）　　　　４﹒５１　＋１０﹒００
　　長安汽車（深：０００６２５）　　　１６﹒８８　　＋２﹒８０
　　盛新鋰能（深：００２２４０）　　　６０﹒２４　＋１０﹒０１
　　歌爾股份（深：００２２４１）　　　３７﹒３１　　＋２﹒２２
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　９３﹒８７　　＋５﹒３７
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１８﹒１５　　＋８﹒２０
　　立訊精密（深：００２４７５）　　　３８﹒１１　　＋１﹒９０
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　３２４﹒９３　　＋１﹒７３
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１４０﹒０５　　＋１﹒２１
　　寧德時代（深：３００７５０）　　５５２﹒９０　　＋３﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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