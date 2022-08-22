《經濟通通訊社２２日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒５１元（
人民幣．下同），升１０％，最低價４﹒０９元；成交１５１７﹒８７萬股，成交金額
６５８２﹒８３萬元；量比１﹒０７倍，換手率２﹒８％。
山東墨龍Ｈ股（００５６８）升６﹒４１％，報２﹒９９港元，最高價３﹒２４港元，最低
價２﹒７８港元；成交７５﹒５２萬股，成交金額２２２﹒３７萬港元；主動買沽比率
７３：２７，資金淨主動買入１０１﹒８３萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７３﹒８４％溢價。
現時，上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５２％，成交３１４７﹒５９億元。
深證成份指數報１２４８７，升１２８點或１﹒０４％，成交１９３５﹒４８億元。
恒生指數報１９７５９，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７３１，升１１點
或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７１，跌２１點或０﹒５％；主板成交５１１﹒２８億港元
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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山東墨龍（深：００２４９０） ４﹒５１ ＋１０﹒００
長安汽車（深：０００６２５） １６﹒８８ ＋２﹒８０
盛新鋰能（深：００２２４０） ６０﹒２４ ＋１０﹒０１
歌爾股份（深：００２２４１） ３７﹒３１ ＋２﹒２２
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ９３﹒８７ ＋５﹒３７
天齊鋰業（深：００２４６６） １１８﹒１５ ＋８﹒２０
立訊精密（深：００２４７５） ３８﹒１１ ＋１﹒９０
比亞迪（深：００２５９４） ３２４﹒９３ ＋１﹒７３
陽光電源（深：３００２７４） １４０﹒０５ ＋１﹒２１
寧德時代（深：３００７５０） ５５２﹒９０ ＋３﹒９３
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（ｅｄ）
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