《經濟通通訊社２２日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）現漲停，報４﹒５１元（

人民幣．下同），升１０％，最低價４﹒０９元；成交１５１７﹒８７萬股，成交金額

６５８２﹒８３萬元；量比１﹒０７倍，換手率２﹒８％。

山東墨龍Ｈ股（００５６８）升６﹒４１％，報２﹒９９港元，最高價３﹒２４港元，最低

價２﹒７８港元；成交７５﹒５２萬股，成交金額２２２﹒３７萬港元；主動買沽比率

７３：２７，資金淨主動買入１０１﹒８３萬港元。山東墨龍Ａ股較Ｈ股呈７３﹒８４％溢價。

現時，上證綜合指數報３２７４，升１６點或０﹒５２％，成交３１４７﹒５９億元。

深證成份指數報１２４８７，升１２８點或１﹒０４％，成交１９３５﹒４８億元。

恒生指數報１９７５９，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６７３１，升１１點

或０﹒１７％；恒生科技指數報４１７１，跌２１點或０﹒５％；主板成交５１１﹒２８億港元

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

山東墨龍（深：００２４９０） ４﹒５１ ＋１０﹒００

長安汽車（深：０００６２５） １６﹒８８ ＋２﹒８０

盛新鋰能（深：００２２４０） ６０﹒２４ ＋１０﹒０１

歌爾股份（深：００２２４１） ３７﹒３１ ＋２﹒２２

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ９３﹒８７ ＋５﹒３７

天齊鋰業（深：００２４６６） １１８﹒１５ ＋８﹒２０

立訊精密（深：００２４７５） ３８﹒１１ ＋１﹒９０

比亞迪（深：００２５９４） ３２４﹒９３ ＋１﹒７３

陽光電源（深：３００２７４） １４０﹒０５ ＋１﹒２１

寧德時代（深：３００７５０） ５５２﹒９０ ＋３﹒９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

