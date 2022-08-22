《經濟通通訊社２２日專訊》天齊鋰業Ａ股（深：００２４６６）現漲停，報１２０﹒１２
元（人民幣．下同），升１０％，最低價１０５﹒８元；成交９７４０﹒９７萬股，成交金額
１１１﹒５億元；量比１﹒９２倍，換手率６﹒６１％。
天齊鋰業Ｈ股（０９６９６）升７﹒２８％，報８６﹒９港元，最高價８６﹒９５港元，最
低價７９﹒７港元；成交３１８﹒７８萬股，成交金額２﹒６８億港元；主動買沽比率
５７：４３，資金淨主動買入３９６９﹒４９萬港元。天齊鋰業Ａ股較Ｈ股呈５９﹒３１％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２７８，升１９點或０﹒６１％，成交４２２９﹒２２億元。
深證成份指數報１２５００，升１４１點或１﹒１５％，成交２６４５﹒２８億元。
恒生指數報１９７１８，跌５４點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７１６，跌３點或
０﹒０６％；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒７％；主板成交６３６﹒７７億港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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天齊鋰業（深：００２４６６） １２０﹒１２ ＋１０﹒００
長安汽車（深：０００６２５） １６﹒８６ ＋２﹒６８
歌爾股份（深：００２２４１） ３７﹒４４ ＋２﹒５８
英威騰（深：００２３３４） １１﹒１９ ＋８﹒１２
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ９３﹒８０ ＋５﹒２９
立訊精密（深：００２４７５） ３８﹒３６ ＋２﹒５７
比亞迪（深：００２５９４） ３２３﹒１０ ＋１﹒１６
億緯鋰能（深：３０００１４） １１５﹒９４ ＋４﹒６４
陽光電源（深：３００２７４） １３９﹒９２ ＋１﹒１２
寧德時代（深：３００７５０） ５５０﹒５４ ＋３﹒４８
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（ｅｄ）
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