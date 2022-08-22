《經濟通通訊社２２日專訊》天齊鋰業Ａ股（深：００２４６６）現漲停，報１２０﹒１２

元（人民幣．下同），升１０％，最低價１０５﹒８元；成交９７４０﹒９７萬股，成交金額

１１１﹒５億元；量比１﹒９２倍，換手率６﹒６１％。

天齊鋰業Ｈ股（０９６９６）升７﹒２８％，報８６﹒９港元，最高價８６﹒９５港元，最

低價７９﹒７港元；成交３１８﹒７８萬股，成交金額２﹒６８億港元；主動買沽比率

５７：４３，資金淨主動買入３９６９﹒４９萬港元。天齊鋰業Ａ股較Ｈ股呈５９﹒３１％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２７８，升１９點或０﹒６１％，成交４２２９﹒２２億元。

深證成份指數報１２５００，升１４１點或１﹒１５％，成交２６４５﹒２８億元。

恒生指數報１９７１８，跌５４點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７１６，跌３點或

０﹒０６％；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒７％；主板成交６３６﹒７７億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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天齊鋰業（深：００２４６６） １２０﹒１２ ＋１０﹒００

長安汽車（深：０００６２５） １６﹒８６ ＋２﹒６８

歌爾股份（深：００２２４１） ３７﹒４４ ＋２﹒５８

英威騰（深：００２３３４） １１﹒１９ ＋８﹒１２

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ９３﹒８０ ＋５﹒２９

立訊精密（深：００２４７５） ３８﹒３６ ＋２﹒５７

比亞迪（深：００２５９４） ３２３﹒１０ ＋１﹒１６

億緯鋰能（深：３０００１４） １１５﹒９４ ＋４﹒６４

陽光電源（深：３００２７４） １３９﹒９２ ＋１﹒１２

寧德時代（深：３００７５０） ５５０﹒５４ ＋３﹒４８

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（ｅｄ）

