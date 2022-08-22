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AH股新聞

22/08/2022 14:58

《Ａ股異動》天齊鋰業Ａ漲停，現報１２０﹒１２元人幣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》天齊鋰業Ａ股（深：００２４６６）現漲停，報１２０﹒１２
元（人民幣．下同），升１０％，最低價１０５﹒８元；成交９７４０﹒９７萬股，成交金額
１１１﹒５億元；量比１﹒９２倍，換手率６﹒６１％。
　　天齊鋰業Ｈ股（０９６９６）升７﹒２８％，報８６﹒９港元，最高價８６﹒９５港元，最
低價７９﹒７港元；成交３１８﹒７８萬股，成交金額２﹒６８億港元；主動買沽比率
５７：４３，資金淨主動買入３９６９﹒４９萬港元。天齊鋰業Ａ股較Ｈ股呈５９﹒３１％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２７８，升１９點或０﹒６１％，成交４２２９﹒２２億元。
　　深證成份指數報１２５００，升１４１點或１﹒１５％，成交２６４５﹒２８億元。
　　恒生指數報１９７１８，跌５４點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報６７１６，跌３點或
０﹒０６％；恒生科技指數報４１６３，跌２９點或０﹒７％；主板成交６３６﹒７７億港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１２０﹒１２　＋１０﹒００
　　長安汽車（深：０００６２５）　　　１６﹒８６　　＋２﹒６８
　　歌爾股份（深：００２２４１）　　　３７﹒４４　　＋２﹒５８
　　英威騰（深：００２３３４）　　　　１１﹒１９　　＋８﹒１２
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　９３﹒８０　　＋５﹒２９
　　立訊精密（深：００２４７５）　　　３８﹒３６　　＋２﹒５７
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　３２３﹒１０　　＋１﹒１６
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　１１５﹒９４　　＋４﹒６４
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１３９﹒９２　　＋１﹒１２
　　寧德時代（深：３００７５０）　　５５０﹒５４　　＋３﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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