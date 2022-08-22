《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》教育部通報人教版數學教材插圖問題調查

情況，通報稱，人教社作為教材編制單位，對教材插圖的育人功能認識不到位，插圖作者遴選制

度不健全不規範，教材三審三校制度落實不嚴格，內部糾錯制度不完善，對讀者意見不重視，對

插圖存在的問題未認真排查、及時整改。經查，冇有發現人教社相關人員與插圖作者吳勇、教材

整體設計藝術總顧問呂敬人之間存在經濟利益輸送問題。

２０２２年５月，人民教育出版社（簡稱人教社）第十一套小學數學教材插圖問題受到社會

廣泛關注。經查，教材插圖主要存在三方面問題。一是不美觀向上，與立德樹人根本要求存在差

距。整體畫風不符合大眾審美習慣，部分插圖人物形象比較醜陋，精神風貌不佳，沒有恰當體現

出中國少年兒童陽光向上的形象。二是不嚴肅規範，個別插圖甚至存在錯誤。插圖數量過多，部

分插圖製作專業水準不高，個別插圖存在科學性、規範性問題。三是不細緻準確，部分插圖容易

引人誤讀。部分插圖繪製粗糙，一些線條繪製和元素選擇不當，圖片比例不協調。同時也發現網

上傳播的一些問題插圖並非人教社小學數學教材插圖，有關部門已將其列入全面排查整改。



＊總編輯、時任黨委書記郭戈等人免職處理＊



通報稱，對有關單位及２７名失職失責人員進行嚴肅追責問責，其中，責令人民教育出版社

黨委整改，並予以通報批評；給予人民教育出版社黨委書記、社長黃強黨內嚴重警告、記大過處

分；給予總編輯、時任黨委書記郭戈黨內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予分管負責人黨

內嚴重警告、記大過處分，免職處理；給予小學數學編輯室主要負責人黨內嚴重警告、記過處分

，免職處理；給予其他１７人相應紀律處分和組織處理。責令教育部教材局整改，並予以通報批

評；給予局長田慧生黨內警告、記過處分；給予分管負責人等５名相關人員相應紀律處分和組織

處理。

對插圖作者、設計人員作出相應處理，不再聘請吳勇、封面設計呂旻、呂敬人及其工作室從

事國家教材設計、插圖繪製等相關工作。

