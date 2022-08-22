《經濟通通訊社２２日專訊》福布斯中國日前發布「２０２２中國數字經濟１００強」榜單

，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）和中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）位列前三甲，在數字經濟發展方面表現突出。京東（０９６１８）、中國

電信（００７２８）（滬：６０１７２８）、美的集團（深：０００３３３）、工業富聯

（滬：６０１１３８）、中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）、聯想集團

（００９９２）和小米（０１８１０）分別位於第四至第十名。

榜單從企業總市值、總資產、總營業收入和淨利潤，四方面對電子、計算機、家用電器、通

信、傳媒、商貿零售和機械設備等領域具有較強數字經濟屬性的企業發展現狀以及行業趨勢等進

行分析，評估企業數字經濟水平。

上榜的１００家企業去年總營收達到９﹒９萬億元（人民幣．下同），接近中國２０２１年

ＧＤＰ的十分之一，顯示出頭部數字經濟企業在國民經濟中的重要價值。在利潤方面，入選企業

的總利潤達７３２６億元。榜首企業騰訊去年總收入為５６０１﹒２億元，同比增長１６％；淨

利潤為２２４８﹒２２億元。近年，騰訊積極擁抱產業互聯網，以服務Ｂ端為主的數實經濟收入

成為其新增長引擎。

福布斯中國表示，在諸多挑戰疊加影響下，中國數字經濟相關指標表現依舊亮眼，實現了逆

勢增長，進一步增強了中國經濟的發展韌性。至於其他諸如華為等企業未能上榜，可能和它們並

未上市有一定的關係，畢竟這份榜單對於企業的評估中，市值佔據了一定地位。（ｌｃ）

