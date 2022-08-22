《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指低開２００點，報１９５７２點。最高升５２點報

１９８２５點，最低跌２０８點報１９５６４點。恒指收報１９６５６點，跌１１６點或

０﹒５９％。

北水全日淨流入１３﹒２９億元，增加２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國

企業（０２８２８）、國美零售（００４９３）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次

是美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）、中國神華（０１０８８）。

主板成交８３０﹒８７億元增加１﹒１％。其中港股通成交１９６﹒５億元，佔總成交

２３﹒６％。



＊天津市派發總額１﹒５億人幣消費劵＊



天津市８月２０日起至９月底，陸續開展「擎動津城」汽車消費節、綠色家電惠民月、津城

新品首發節等十大主題活動，並通過銀聯「雲閃付」、京東、美團、大眾點評等平台發放１﹒５

億元（人民幣．下同）政府消費券，上述平台將投入４５００餘萬元開展配套促銷活動。

其中天津市專門安排了２０００萬元的餐飲文旅類消費券，將通過美團、大眾點評Ａｐｐ發

放，重點補貼餐飲、酒店、景區門票消費，從５元至６０元不等。

恒生中國企業跌０﹒２９％報６８﹒４６元，北水淨買入５﹒２億元；國美零售跌２０％報

０﹒２３元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升０﹒５７％報５２﹒９元，北水淨買入１﹒６

億元。

美團升０﹒７１％報１７１﹒１元，北水淨賣出８﹒６億元；香港交易所跌１﹒２６％報

３３０元，北水淨賣出１﹒９億元；中國神華升２﹒１３％報２４元，北水淨賣出９３００萬元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒２０

國美零售 （００４９３） ３﹒７０

中國移動 （００９４１） １﹒６５

李寧 （０２３３１） １﹒４１

小米集團 （０１８１０） １﹒１８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －８﹒５８

香港交易所 （００３８８） －１﹒９３

中國神華 （０１０８８） －０﹒９３

華潤電力 （００８３６） －０﹒０７

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