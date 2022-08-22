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AH股新聞

22/08/2022 17:28

中電信（７２８）７月移動用戶淨增１８８萬，５Ｇ用戶增５６８萬

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，７月移
動用戶數達３﹒８６億戶，當月淨增１８８萬戶，今年累計淨增１３６７萬戶。
　　其中，５Ｇ套餐用戶數達２﹒３７億戶，當月淨增５６８萬戶，今年累計淨增４９５３萬戶
。有線寬帶用戶數達１﹒７６億戶，當月淨增７０萬戶，今年累計淨增６４３萬戶。固定電話用
戶數為１﹒０６億戶，當月淨減２２萬戶，今年累計淨減８３萬戶。（ａｃ）

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