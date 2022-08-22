《經濟通通訊社２２日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，７月移

動用戶數達３﹒８６億戶，當月淨增１８８萬戶，今年累計淨增１３６７萬戶。

其中，５Ｇ套餐用戶數達２﹒３７億戶，當月淨增５６８萬戶，今年累計淨增４９５３萬戶

。有線寬帶用戶數達１﹒７６億戶，當月淨增７０萬戶，今年累計淨增６４３萬戶。固定電話用

戶數為１﹒０６億戶，當月淨減２２萬戶，今年累計淨減８３萬戶。（ａｃ）

