《環富通基金頻道２２日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Ｔｈｏｍａｓ

Ｐｏｕｌｌａｏｕｅｃ及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



＊難寄望儲局改變政策，美元將繼續走強＊



美元觸及２０００年代初以來高位，並繼續對以美元計價的新興市場債務造成衝擊，以及令

美國企業出口表現疲軟，盈利亦因美元持續上漲而減少。「美元微笑」理論指美元在全球增長的

兩端都表現良好：在美國出現增長和利率相對較高時自然受惠，但當全球增長下行時亦會成為「

避風港」，而這兩種情況正同時發生。

現時，聯儲局改變政策或者是唯一能減緩美元走勢的方法，但這情況可能只會在美國經濟增

長大幅放緩，或通脹顯著回落時才會出現，因此以目前情況看來，美元將保持強勢。



＊歐央行將多次加息遏通脹，新工具或很快派用場＊



為對抗高通脹，歐洲央行十多年來首次加息０﹒５厘。儘管歐洲央行對增長放緩、俄羅斯切

斷天然氣供應以及政治持續不穩等風險感到擔憂，但表示將需要多次加息以遏抑通脹。

歐洲央行推出了傳輸保護工具，容許各國靈活購買出現經濟問題的成員國的政府債券，以避

免潛在的借款危機。新工具可能很快派上用場，因為意大利在總理德拉吉辭職後政治前景不明朗

，令其債券利差走高。



＊適度提高中國股票配置，降新興市場股票比重＊



近期股市在大幅下跌後估值變得比較吸引，但普徠仕多元資產部門對盈利前景以及通脹對邊

際利潤的影響仍持謹慎態度，將適度降低股票比重。在經濟增長放緩的背景下，普徠仕將增長型

與價值型的對比調整為中性，以降低股票配置中的周期風險。

鑑於中國出現經濟穩定跡象，並有重開邊境以及貨幣政策進一步寬鬆的可能性，普徠仕適度

提高中國股票配置並降低中國以外的新興市場股票比重。（ｗａ）

