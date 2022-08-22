《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



政策信號密集釋放，鞏固經濟回升基礎

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

從超預期減息到努力保持投資穩定增長；從加大金融支持實體經濟力度，到明確將研究指導地方

用足用好專項債務限額??近段時間，鞏固經濟回升基礎的政策信號密集釋放。



ＬＰＲ下降概率大，信貸有效需求恢復可期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公布在即。在中期借貸便利（ＭＬＦ）和公開市場逆回購操

作利率下降後，此次公布的貸款市場報價利率進行相應調降的概率較大，信貸有效需求恢復可期

。



穩住經濟大盤有賴於實體經濟和有效投資

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多位業內人士日前在中國財富管理５０人論壇夏季峰會上表示，穩住經濟大盤，應著力擴大有效

需求，增加和改善金融供給，尤其要加大對實體經濟和有效投資的支持力度。堅決守住不發生系

統性金融風險的底線。





《上海證券報》



１２２０份半年報展示經濟韌性

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

截至８月２１日晚間，超過１２２０家Ａ股公司發布２０２２年半年報，其中超過５４％的公司

淨利潤同比增長，近２００家公司淨利潤增幅翻倍，昀冢科技、鞍重股份、宇晶股份等公司淨利

潤同比增幅超１０倍。



尚福林：提升金融支持實體經濟效率

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國政協經濟委員會主任尚福林２０日在中國財富管理５０人論壇上表示，隨著穩增長政策落實

見效，５月份以來經濟運行逐步改善，積極因素積累增多。同時，經濟下行壓力仍然存在，對金

融工作提出了新的挑戰和要求。



肖鋼：加快推進資管行業數字化轉型

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國政協委員、中證監原主席肖鋼２０日在中國財富管理５０人論壇上表示，數字化轉型已成為

資管機構的核心競爭力，未來資管機構發展的兩大趨勢是集成度提升、差異化發展。





《證券時報》



貨幣政策發力穩增長，ＬＰＲ或非對稱下調

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

在人行日前超預期減息之後，今日新一輪貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價下調在市場看來已是

「板上釘釘」。專家認為，１年期和５年期以上ＬＰＲ均有可能下調，且非對稱下調的可能性或

更大，５年期以上ＬＰＲ或至少下調１０個點子。



ＥＶＡ供需缺口短期難補，光伏料價格或高位運行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作為光伏膠膜核心原料，光伏級乙烯－醋酸乙烯酯共聚物（ＥＶＡ）粒子供應不足，成為影響光

伏產業發展的瓶頸。也正是在此背景下，國內掀起了ＥＶＡ項目建設熱潮。



網絡互助平台好事要辦好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日「籌款中介抽成最高達７０％」的話題登上熱搜，水滴籌公開聲明，所謂的籌款中介是由部

分惡意推廣的第三方商業組織運作，任何高於籌款額３﹒６％的費用都不是由平台收取。

（ｌｃ）

