《鍾之日記》８月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（１９日）創６月以來最大跌幅，而反映中概股表現的金龍中國指數錄四連跌，

拖累香江魚缸今早低開兩百點，雖然在Ａ股帶動下跌幅收窄，收市仍跌逾百點。

恒指低開２００點，報１９５７２，最多跌２０８點或１﹒０６％，低見１９５６４後喘穩

。人行不對稱降貸款市場報價（ＬＰＲ）利率，利好Ａ股氣氛，港股跟Ａ股回升，最多倒升５２

點或０﹒２７％，見１９８２５點全日高，逼近１０天線（現處１９９００）受阻。午後復軟，

收市跌１１６點或０﹒５９％報１９６５６。大市全日成交８３０﹒８７億元。國指跌２４點或

０﹒３７％，報６６５９；科指跌近１％，報４１５２。

小米（０１８１０）次季收入跌兩成、經調整純利２０億人幣，小米績後曾挫半成，收市跌

３﹒３％，創近三個月以來最低收盤價。新奧能源（０２６８８）業績差過預期，收市急跌

１４﹒３％，為表現最差藍籌。



＊滬指止兩連跌，成交破萬億＊



高溫天氣持續，四川限電停產再延長至２５日，憂慮經濟復甦步伐不如預期，祖國股市低開

高走，滬綜指低開０﹒２６％，之後在汽車、煤炭、地產股支持下轉升，全日收升０﹒６％，報

３２７７﹒７９點；深成指升１﹒１９％，創業板指升１﹒６４％。

人民銀行連續第１９日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市成交

連續第五個交易日破萬億，成交１０２６４億元人民幣，按日少８﹒１％。



＊人行降息救樓市，內房比面升＊



內房爛尾樓待救，人行等多部門出盡辦法，官媒《央視》上周未報道，住建部、財政部、人

行等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交

付。專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設

交付，實行封閉運行、專款專用。此外，交易商協會亦再次召集多家民營房企召開座談會，探討

通過中債增進公司增信支持的方式支持民營房企發債融資。

人行今早如預期下調ＬＰＲ報價，一年期ＬＰＲ下調５個基點至３﹒６５％，五年期以上則

降１５基點至４﹒３０％，市場認為此次ＬＰＲ調整穩內房目的明確，彰顯宏觀經濟下行壓力下

，定向支持樓市是當前降息政策的重點。

中信建投測算，如以貸款３０年、等額本息還款、１００萬元（人民幣．下同）本金計算，

此次ＬＰＲ下降１５個基點，月供減少８８﹒４８元，累積３０年月供減少３﹒１８萬元。

部分內房物管股造好，碧桂園（０２００７）升３﹒２％，潤地（０１１０９）升１﹒８％

，旭輝控股（００８８４）急升１１﹒５２％，中海外（００６８８）升０﹒５％，旭輝永升服

務（０１９９５）揚升６﹒９％，世茂服務（００８７３）升２﹒１％，新城悅服務

（０１７５５）連升５日，再漲６﹒６％。



＊延長新能源汽車免徵車購稅政策，汽車股個別走＊



國務院常務會議決定對新能源汽車免徵車購稅政策延至明年底，繼續予以免徵車船稅、消費

稅、路權、牌照等支持，同時建立新能源汽車產業發展協調機制，用市場化辦法促進整車企業優

勝劣汰及配套產業發展，大力建設充電樁，政策性開發性金融工具予以支持。免徵新能源汽車購

置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅１０００億元（人民幣．下同）。比亞迪北京欣

太店總經理張甲稱，國補疊加購置稅減免，一輛均價在２５萬元至３０萬元的新能源汽車，能便

宜３萬元到４萬元。目前有很多顧客已經把新能源汽車購車需求提前到今年。

長城汽車（０２３３３）今日爆升，內地報道稱哈弗Ｈ６超級混動ＤＨＴ今日將亮相，股價

一度勁升１２﹒０４％，高見１２﹒２８元，收市仍急揚。哈弗品牌新能源戰略發布會暨第三代

哈弗Ｈ６超級混動ＤＨＴ雙子星耀世登場活動，今日將在北京舉行。

其他汽車股個別發展，廣汽（０２２３８）漲０﹒７％；東風（００４８９）走高０﹒８％

；但比亞迪（０１２１１）則跌０﹒５％；理想（０２０１５）走低１﹒４％；小鵬

（０９８６８）跌１﹒３％；吉利（００１７５）跌１％。

另外，蔚來（０９８６６）今日宣布，旗下蔚來ＥＴ７車型即將在德國、荷蘭、丹麥、瑞典

以及挪威五國開放預訂並交付，為更多歐洲用戶提供完整服務體系。蔚來連跌４日，收報

１４８﹒９元，跌４﹒２％。



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