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AH股新聞

22/08/2022 10:43

《Ａ股焦點》多省份水泥價格上調，水泥股造好，海螺Ａ升０﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地多省份水泥價格上調，據中國水泥網市場調研，從７月底
至８月中，包括重慶、河南等有１１個省份水泥價格出現上漲，水泥企業預計金九銀十旺季會提
前到來，囤貨意願增強，抬升水泥價格上漲。
　　部分水泥股向上，青松建化（滬：６００４２５）升１﹒９％，西部建設
（深：００２３０２）、寧夏建材（滬：６００４４９）齊揚升１﹒６％，萬年青
（深：０００７８９）升１﹒２％，海螺水泥（滬：６００５８５）升０﹒５％，華新水泥
（滬：６００８０１）升０﹒８％，福建水泥（滬：６００８０２）升０﹒３％。
　　去年１１月見頂以來，水泥價格一路走低，按市場慣例，９月水泥市場將走向旺季，不過，
８月以來由於原燃材料價格大幅上漲，水泥生產成本居高不下，加上錯峰停窯、限電供給受限等
因素，內蒙古、遼寧、京津冀、青海、陝西、江蘇、福建、山東、雲貴等地區水泥價格開始上調

　　天風證券認為，８月下旬水泥市場需求環比將會有所提升，而企業錯峰生產將會持續，因此
，後期隨著市場供需關系好轉，將支撐水泥價格恢復性上調。（ｃａ）
　
　　

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