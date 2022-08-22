《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強１８日主持召開國務院常務會議，決定延續

實施新能源汽車免徵車購稅等政策，促進大宗消費。

受政策刺激，新能源車板塊早段普揚，華體科技（滬：６０３６７９）、萬里揚

（深：００２４３４）率先漲停，國安達（深：３００９０２）漲７﹒６％，長城汽車

（滬：６０１６３３）揚升６﹒１％，泉峰汽車（滬：６０３９８２）升４﹒９％，中通客車

（深：０００９５７）升２﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）升２﹒５％，江鈴汽車

（深：０００５５０）升１﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升１﹒４％，比亞迪

（深：００２５９４）升０﹒３％。

會議決定，將已兩次延期實施、今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明

年底，預計新增免稅１０００億元人民幣；保持新能源汽車消費其他相關支持政策穩定，繼續免

徵車船稅和消費稅，在上路權限、牌照指標等方面予以支持。

《上海證券報》引述比亞迪北京欣太店總經理張甲稱，國補疊加購置稅減免，一輛均價在

２５萬元至３０萬元的新能源汽車，能便宜３萬元到４萬元。目前有很多顧客已經把新能源汽車

購車需求提前到今年。（ｃａ）

