《經濟通通訊社２２日專訊》內地高溫天氣持續，中央氣象台２１日１８時繼續發布氣象乾

旱橙色預警，預計未來３天旱情將持續。農業農村部召開會議，稱應對乾旱奪取秋糧豐收是首要

任務。農業股大幅走高，新農開發（滬：６００３５９）升８﹒９％，農發種業

（滬：６００３１３）升５﹒１％，新賽股份（滬：６００５４０）升４﹒５％，敦煌種業

（滬：６００３５４）升３﹒６％，北大荒（滬：６００５９８）升３﹒１％，金健米業

（滬：６００１２７）升３％，神農科技（深：３００１８９）升２﹒４％。

農業農村部召開部黨組會議，研究抗御南方高溫乾旱奪取秋糧豐收有關工作。會議指出，要

把應對高溫乾旱、奪取秋糧豐收作為當前首要任務，深入分析高溫熱害和乾旱對中晚稻、玉米等

作物生長發育進程的影響，分區域分作物採取針對性抗災救災措施，盡最大努力減少損失，堅決

打贏秋糧豐收保衛戰。

中央氣象台２１日發布，江蘇南部、安徽南部、河南西南部、湖北西部、浙江大部、福建大

部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、甘肅東南部和西藏中東部等地存在中度至重度氣

象乾旱，局部特旱。預計未來３天，上述旱區大部仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。

（ｄｗ）

