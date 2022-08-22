《經濟通通訊社２２日專訊》內地再出手改善內房爛尾樓情況，多部門計劃通過政策性銀行

專項借款方式，支持內房逾期項目交付，另外人行最新公布，如預期下調ＬＰＲ報價，惟地產股

未受提振，今早仍震盪走弱，宋都股份（滬：６０００７７）跌７﹒４％，華發股份

（滬：６００３２５）跌３﹒６％，南山控股（深：００２３１４）跌３﹒１％，藍光發展

（滬：６００４６６）跌２﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒８％，嘉凱城

（深：０００９１８）跌１﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒５％。

官媒《央視》報道，住建部、財政部、人行等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項

借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。報道指，專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生

」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。

另外，人行今早公布，將８月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）從３﹒７０％下調至

３﹒６５％，將五年期以上ＬＰＲ從４﹒４５％下調至４﹒３％。一年期和五年期以上ＬＰＲ如

預期實現不對稱調降，降幅分別為５基點和１５基點。

這已是ＬＰＲ年內第三次下調。今年５月，５年期以上ＬＰＲ曾單獨下調１５基點，創下

２０１９年８月ＬＰＲ改革以來最大降幅。今年１月，１年期ＬＰＲ與５年期以上ＬＰＲ分別下

調１０基點、５基點。（ｄｗ）

