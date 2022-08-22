《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市２０日發布《關於支持臨港新片區

加快建設獨立綜合性節點濱海城市的若干政策措施》，提出要優化人才購房條件，在臨港新片區

工作的非本市戶籍人才繳納個稅或社保滿１年及以上，在臨港新片區限購１套住房，所購住房自

合同網簽備案滿７年後可轉讓。同時，新政還賦予臨港新片區引進非上海生源的應屆高校畢業生

重點扶持用人單位推薦權。

其實，在今年４月１３日，上海臨港新片區已經放寬了人才認定標準及有效期，把人才認定

的工作年限從一年調整為３或６個月，即工作三個月即可申請認定為人才，然後就有了購房資格

；同時，人才認定有效期拉長，由原６個月調整為１２個月。

專家認為，此次政策調整反映了幾個問題，一是上海對人才引進力度在加大，而且人才的門

檻在逐步降低，這與近期各地人才引進門檻不斷降低標準有關，也就是說上海也要積極爭搶人才

。二是整個人口下降，外圍區域需要更多的產業和人口的引入才能把這個區域做起來的背景。三

是在強調「房住不炒」的前提下，必須要通過更多的人口引入來推動房地產交易，以及來為本區

域的公共設施和房地產發展提供堅實的基礎。

