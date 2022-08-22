《經濟通通訊社２２日專訊》在今年持續高溫下，內地電力供應愈發緊張。四川省政府昨日

發布通知，首次啟動能源供應保障最高級別（一級、紅色）應急響應。

按預案規定，應急響應生效後，會以先中央、後地方，先重點、後一般，先安全、後生產，

先生活、後生產等原則進行能源供應。在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等４方面調度上，電

力工作組立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域需求；組織未受

影響電力的生產企業，按最大產能組織生產、協調外部資源進行保供。

同時，據多家內媒報道，四川原定於８月２０日結束的工業限電停產又被延長５日，至８月

２５日２４時才結束。網上流傳的一份四川省經信廳、國網四川省電力公司公布的紅頭文件，明

確除涼山、攀枝花外的１９個市，對所有有序用電方案中的工業電力用戶實施生產全停，放高溫

假，讓電於民。

此外，曾發函向四川商請支持汽車產業鏈電力保障的上海，２１日也發布通知稱，為貫徹落

實《２０２２年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，８月２２日（星期一）、８月２３日（星

期二）上海暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。

（ｌｃ）

