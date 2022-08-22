《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海２０日發布《關於支持臨港新片區加

快建設獨立綜合性節點濱海城市的若干政策措施》，從強化產業支撐、強化城市功能支撐、強化

政策保障三方面提出２３條任務舉措。

其中，在強化產業支撐方面，《措施》提出，要加強國際氫能谷、東方芯港等重點園區建設

；建設滴水湖ＡＩ創新港，培養ＡＩ創新生態；深化國際數據港建設，探索建設國家數據跨境流

動試驗示範區；拓展服務貿易、跨境電商、保稅維修等新業態新模式；支持更多優質科技創新資

源和功能平台布局臨港新片區，推動一批科研院所、高校研究院、產學研轉化平台、保稅研發中

心布局臨港新片區。



＊支持臨港新片區重大項目建設融資機制創新＊



在強化城市功能基礎方面，要加快建設臨港集疏運中心、市域鐵路南匯支線；完善洋山特殊

綜合保稅區基礎設施，推動航空產業配套項目規劃建設；建設臨港數字化轉型示範區；建設臨港

風光氣儲示範區；健全醫療衛生服務體系，支持引進上海優質中醫資源建設三級中醫醫院；打造

大都市旅游目的地，支持臨港新片區承辦國際、國內文化節展和頂級賽事活動。

在強化政策保障方面，推動技能勞動者在新片區高質量就業，建立完善技能人才引進專屬目

錄動態調整機制；加強人才子女就學服務，完善相關保障機制；定向優化臨港新片區人才購房政

策；支持臨港新片區重大項目建設融資機制創新，支持臨港新片區符合條件的項目優先申報發行

基礎設施ＲＥＩＴｓ等。

