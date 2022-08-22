《經濟通通訊社２２日專訊》「等新東方好的時候再把他們接回來」「我還挺想他們的……

」在「東方甄選」直播間內，網紅主播董宇輝談起從新東方離職的老同事時，一度真情流露。而

讓董宇輝期待的與老友會面，或將在最近成真，因為新東方近日將招徠人才的目光放在了曾經數

目龐大的新東方員工群體上，此次崗位邀請名為「歸巢計劃」。

８月２１日，多個社交平台上傳來新東方向所有離開新東方的員工發出職位邀請的傳聞，開

放崗位包括主播、品牌公關、銷售運營等。和教育培訓相關的崗位則涉及高中全日制項目總監，

負責復讀、藝考等全日制業務。據《北京商報》引述新東方有關負責人表示，招聘老師「歸巢」

情況屬實，其中直播類崗位為針對「新東方直播間」的招聘，而非大家耳熟能詳的「東方甄選」

直播間。

除了崗位招聘外，「新東方校友課堂」小程序內還面向所有在新東方工作過的員工提供免費

的職業培訓和公開課等內部培訓資源，包括教師資格證考試培訓、商務英語、職場技能等多門課

程。該小程序上線不足三個月。有新東方前員工透露，自己在小程序上線時也收到了來自新東方

的短信。

從公司主體來看，「東方甄選」直播間歸屬於東方優選（北京）科技有限公司。天眼查顯示

，該公司為新東方在綫（０１７９７）的全資子公司，法人也與新東方在線同為孫東旭。而本次

的老員工回流招聘明確寫明了為新東方總公司發起。（ｗｌ）

