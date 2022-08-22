《經濟通通訊社２２日專訊》為提振下半年經濟，人民銀行今早不對稱雙雙下調８月１年期

、５年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率），其中１年期下調５個基點，５年期下調１５個基點

。

內地新冠疫情、高溫天氣持續，四川限電停產再延長至２５日，憂慮經濟復甦步伐不如預期

，滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２６％，報３２４９﹒７點，深綜

指低開０﹒２９％，豬肉、種植業等糧食板塊造好，國務院總理李克強１８日主持召開國務院常

務會議，決定免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，促進大宗消費，惟新能源汽車

股沒見大漲。

人民銀行連續第１９日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平

２％，今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。

內地７月金融數據過於低迷，人行上周意外動手下調中期借貸便利（ＭＬＦ）等政策利率。

在市場看來，今日新一輪ＬＰＲ報價下調已沒有懸念，且在官方繼續強調「房住不炒」的大背景

下，一直未得到有效緩解的房地產壓力仍是關注焦點，加之包括居民部門在內的最新負債增速都

出現下降，不排除８月五年期ＬＰＲ會有更大幅度的調整。此前一年期ＬＰＲ已連續六個月持穩

，五年期以上ＬＰＲ則連續兩個月持平。

官媒《央視》報道，住建部、財政部、人行等有關部門近日出台措施，通過政策性銀行專項

借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。報道指，專項借款精準聚焦「保交樓、穩民生

」，嚴格限定用於已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，實行封閉運行、專款專用。

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