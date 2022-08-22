《經濟通通訊社２２日專訊》人行對８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱降息靴子終落

地，不過一年期ＬＰＲ下調５個基點至３﹒６５％，降幅較小；五年期以上則調降１５基點至

４﹒３０％。分析人士認為，此次ＬＰＲ調整穩內房目的明確，彰顯宏觀經濟下行壓力下定向支

持樓市是當前降息政策的重點。

不過高溫天氣持續，四川限電停產再延長至２５日，憂慮經濟復甦步伐不如預期，滬深股市

今早齊齊低開，滬綜指低開０﹒２６％，之後在汽車、煤炭股支持下轉升，半日升０﹒５７％，

報３２７６﹒５４點；深成指升０﹒９％，創業板指升１﹒１９％。兩市半日成交６６５８億元

（人民幣．下同），較上日（１９日）同時段成交少４％。

人民銀行連續第１９日進行２０億元７天期逆回購操作，完全對沖到期量。東方金誠首席宏

觀分析師王青等認為，８月ＬＰＲ報價下調符合市場預期，顯示新一輪穩增長措施正在加碼，重

點是通過降低融資成本激發信貸需求，推動消費、投資保持修復勢頭。五年期ＬＰＲ報價降幅更

大，一年期降幅較小，表明定向支持樓市是當前降息政策的重點，推動房地產盡快企穩回暖已成

為穩定宏觀經濟大盤的關鍵。



＊新能源車免徵車購稅政策再延長，長城汽車Ａ一度漲停＊



乘聯會早前預計８月狹義乘用車零售量同比增近三成，加上國務會議宣布新能源車免徵車購

稅政策延至明年底，同時大力建設充電樁，納入政策性開發性金融工具支持範圍。汽車股勁揚，

長安汽車（深：０００６２５）升２﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２﹒５％，廣汽

集團（滬：６０１２３８）升１﹒６％，比亞迪（深：００２５９４）升２％。

充電樁股造好，華體科技（滬：６０３６７９）、天融信（深：００２２１２）漲停，奧特

迅（深：００２２２７）升６﹒１％，茂碩電源（深：００２６６０）升３﹒８％，盛弘股份

（深：３００６９３）升３﹒７％，特銳德（深：３００００１）升４﹒１％。

長城汽車（滬：６０１６３３）一度漲停，半日飆升９﹒６％，報３３﹒５２元。長城汽車

旗下核心品牌哈弗新能源戰略發布會將於今日舉行，入局新能源賽道。長城汽車同時公告，擬

２０２２年度開展外匯衍生品名義金額累計不超過１８６億元或等值其他貨幣（約佔公司最近一

期經審計淨資產的２９﹒９４％）的外匯衍生品交易業務。



＊多部門致力「保交樓穩民生」，地產股造好＊



多部門出台措施推進「保交樓、穩民生」工作；交易商協會召開民營房企座談會，已有８家

房企獲增信支持發債。加上調整人行ＬＰＲ穩內房，地產股異動拉升，中交地產

（深：０００７３６）漲停，濱江集團（深：００２２４４）升半成，陽光城

（深：０００６７１）升４﹒７％，信達地產（滬：６００６５７）跟漲４﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）升３﹒３％。

受高溫乾旱天氣影響，多地用電負荷攀升，四川省電力供應吃緊，限電措施再度延長至８月

２５日。煤炭板塊早盤勁揚，晉控煤業（滬：６０１００１）升７﹒６％，山煤國際

（滬：６００５４６）升６﹒３％，山西焦煤（深：０００９８３）升５﹒３％，上海能源

（滬：６００５０８）升４﹒６％，美錦能源（深：０００７２３）升４﹒１％，恒源煤電

（滬：６００９７１）升３﹒５％。

內地多省份水泥價格上調，水泥企業預計金九銀十旺季會提前到來，囤貨意願增強，抬升水

泥價格上漲。部分水泥股向上，寧夏建材（滬：６００４４９）升２﹒５％，青松建化

（滬：６００４２５）升１﹒９％，西部建設（深：００２３０２）升１﹒８％，萬年青

（深：０００７８９）升１﹒４％，海螺水泥（滬：６００５８５）升１﹒２％。（ｃａ）

