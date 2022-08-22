《經濟通通訊社２２日專訊》美股上周五（１９日）創６月以來最大跌幅，反映中概股表現

的金龍中國指數錄四連跌，人行今日對８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱降息，一年期

ＬＰＲ下調５個基點至３﹒６５％，五年期以上則降１５基點至４﹒３０％，市場認為此次

ＬＰＲ調整穩內房目的明確，彰顯宏觀經濟下行壓力下，定向支持樓市是當前降息政策的重點。

滬深股市低開高走，滬綜指低開０﹒２６％，之後在汽車、煤炭、地產股支持下轉升，全日收升

０﹒６％，報３２７７﹒７９點；深成指升１﹒１９％，創業板指升１﹒６４％。

人民銀行連續第１９日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

。兩市成交連續第五個交易日破萬億，成交１０２６４億元，按日少８﹒１％。

市場普遍認為，８月ＬＰＲ報價下調符合市場預期，５年期調降主要還是對沖經濟下行壓力

和社融萎縮，非對稱降息重點則在於回應地產下行。因為若１年期ＬＰＲ下調幅度過大，容易加

劇企業對銀行的套利行為，降低政策效果。



＊免徵車購稅延長，汽車板塊勁揚＊



國務院宣布新能源車免徵車購稅政策延至明年底，汽車和新能源汽車板塊勁揚，中通客車

（深：０００９５７）升４％，寧德時代（深：３００７５０）升３﹒７％，長安

（深：０００６２５）、北汽藍谷（滬：６００７３３）、廣汽集團（滬：６０１２３８）跟漲

近３％，比亞迪（深：００２５９４）升１﹒２％。

ＬＰＲ降息外，內地繼續為地產開發商紓困，多部門計劃通過政策性銀行專項借款方式支持

內房逾期項目交付；交易商協會早前召開民營房企座談會，已有８家房企獲增信支持發債。地產

股早段弱勢震盪後，盤中拉升，中交地產（深：０００７３６）漲停，濱江集團

（深：００２２４４）升３﹒２％，陽光城（深：０００６７１）升３％，天保基建

（深：０００９６５）升２﹒６％。

影視傳媒板塊走強，奧飛娛樂（深：００２２９２）、廣博股份（深：００２１０３）、中

廣天擇（滬：６０３７２１）齊齊漲停，愷英網絡（深：００２５１７）揚６﹒６％。



＊四川限電停工延至２５日，煤炭股飆光伏挫＊



中央氣象台８月２２日０６時繼續發布高溫紅色預警；四川省啟動突發事件能源供應保障一

級應急響應。煤炭板塊走高，晉控煤業（滬：６０１００１）飆升７﹒８％，山煤國際

（滬：６００５４６）揚升７﹒３％，山西焦煤（深：０００９８３）升５﹒４％，金能科技

（滬：６０３１１３）、陝西煤業（滬：６０１２２５）齊升２﹒６％，新大洲Ａ

（深：０００５７１）升２﹒４％。

據內媒梳理，四川限電停產受影響的硅料產能約有２０﹒７萬噸。光伏股逆市走低，北京科

銳（深：００２３５０）急跌９﹒８％，立新能源（深：００１２５８）挫９﹒２％，聯泓新科

（深：００３０２２）瀉８﹒３％，天富能源（滬：６００５０９）跌７﹒４％，東方日升

（深：３００１１８）跌７％，天沃科技（深：００２５６４）跌６﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１８１﹒４０ ＋０﹒７３

上證綜合指數 ３２７７﹒７９ ＋０﹒６０ ４２７７﹒００

深證綜合指數 ２２２８﹒３２ ＋０﹒９２ ５９８７﹒００

上證Ｂ股指數 ３０８﹒７８ ＋０﹒７２ ２﹒３１

深證Ｂ股指數 １２４６﹒３１ ＋０﹒２５ ０﹒８０

上證１８０指數 ８６７７﹒１８ ＋０﹒４１

上證３８０指數 ６１９６﹒９１ ＋０﹒９８

深證成份指數 １２５０５﹒６８ ＋１﹒１９

中小創新指數 ２５７１﹒９７ ＋０﹒８５

深圳創業板指數 ２７７９﹒０２ ＋１﹒６４

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