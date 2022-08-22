《海納智見》當今世界正經歷百年未有之大變局，大國博弈全面加劇、國際秩序深度調整已

是全球政治經濟格局的新常態。在此背景下，中國各領域發展的不穩定因素逐漸增多，國家安全

問題成為市場關注的焦點之一，卡脖子領域自主可控或成市場階段性主線。本文聚焦科技、能源

、製造和糧食四大領域，分析一下自主可控對應的投資機會。



科技：半導體設備、材料國產替代加速。中國已是第一大半導體消費市場，根據ＳＩＡ的數

據，２０２１年中國半導體消費佔全球比重達３４﹒６％，但材料、設備、設計等環節尚未自主

可控，相關產業全球市場份額僅為７％。在地緣政治不確定性加大的影響下，相關領域國產替代

將提速。半導體設備、材料領域將受益於國產替代加速。政策支持下，半導體產業鏈各環節自主

可控將提速，內資廠商半導體設備增量空間廣闊。晶圓產能的擴張還將拉動上游半導體材料的需

求，國內市場增速更高。



能源：光伏、風電裝機有望持續放量。確保能源安全的關鍵在於加快新能源對傳統能源的替

代。中國富煤、貧油、少氣，煤炭開採難度大、成本高，原油和天然氣進口依賴度也不斷提升。

在當前全球地緣政治緊張的背景下，油氣資源的對外依存度帶來的供應不確定性加劇，加快新能

源的發展和應用，將是實現能源領域自主可控的重點。近年來，國內新能源企業已具備技術優勢

，事件＋政策驅動下美歐新能源裝機也有望放量，或將推動國內企業全球市佔率提升。隨著風電

光伏建設的提速，新型儲能也將迎來發展的重要戰略機遇期。



高端製造：關注軍工中航空發動機的國產替代。強大的國防實力與頂尖的國防科技能夠保障

國家戰略安全，是國民經濟平穩運行的重要基礎。中國軍用裝備需求和軍費支出將保持適度穩定

增長，２０２２年國內軍費預算為１﹒４５萬億元，軍費預算增速重回７％。目前國內高端裝備

製造行業在部分領域仍受到海外壓制，急需推進國產替代化進程，如航空發動機等領域。隨著技

術的發展，國內軍用航空發動機領域已具備一定的獨立生產能力，未來將逐漸形成「一二代機加

速淘汰，三代機批量穩定交付，四代機研製，五代機預研」的整體局面。隨著Ｃ９１９規模化交

付，中長期看民用航空發動機的國產替代有望逐步演進。



糧食：政策支持種源實現自主可控。中國糧食安全仍存隱憂，種源安全部分受制於海外。

２０２１年中國糧食總產量為６﹒８億噸，同比增長２％，是世界第一大糧食生產國，但玉米、

水稻、大豆單產均低於美國，且大豆自給率較低。當前糧食的戰略性屬性強化，而疫情、俄烏沖

突加劇了全球糧食貿易格局的扭曲。國內來看，中國種子品質相對較低，加強種業自主可控是確

保糧食安全的重點。國家政策要求實現種業科技自立自強、種源自主可控。未來中國法律法規體

系進一步完善，行業競爭環境有望迎來系統性的明顯改善。



風險提示：相關領域政策支持力度不及預期，技術進步不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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