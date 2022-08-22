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AH股新聞

22/08/2022 11:38

《滬股通》上證１８０半日升０﹒５６％，上證３８０升０﹒７３％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數半日升０﹒５６％，報８６８９﹒９６點，上
證３８０指數半日升０﹒７３％，報６１８１﹒４４點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９２﹒３８億元，用２７﹒６２
億元或５﹒３％。
　　內地高溫天氣持續，電力供應難改善，據多家內媒報道，四川原定於８月２０日結束的工業
限電停產又被延長５日，Ａ場煤炭板塊升幅居前，山煤國際（滬：６００５４６）升６﹒３％，
晉控煤業（滬：６０１００１）升７﹒６％，華陽股份（滬：６００３４８）升２﹒７％，陝西
煤業（滬：６０１２２５）升２﹒７％。
　　中央氣象台２１日１８時繼續發布氣象乾旱橙色預警，預計未來３天旱情將持續。農業農村
部召開會議，稱應對乾旱奪取秋糧豐收是首要任務。農業股大幅走高，新農開發
（滬：６００３５９）漲停，農發種業（滬：６００３１３）升５﹒９％，新賽股份
（滬：６００５４０）升４﹒７％，敦煌種業（滬：６００３５４）升４﹒１％。
　　高位賽道股持續退潮，光伏板塊大幅回吐，龍頭股隆基綠能（滬：６０１０１２）開盤急挫
５％，億晶光電（滬：６００５３７）跌６﹒４％，上機數控（滬：６０３１８５）跌４﹒４％

　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

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