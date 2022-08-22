《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４１％，報８６７７﹒１８點，

上證３８０指數收升０﹒９８％，報６１９６﹒９１點。

內地多省份水泥價格上調，中國水泥網市場調研，從７月底至８月中，包括重慶、河南等有

１１個省份水泥價格出現上漲，水泥企業預計金九銀十旺季會提前到來，囤貨意願增強，抬升水

泥價格上漲。部分水泥股向上，青松建化（滬：６００４２５）升１﹒９％，寧夏建材

（滬：６００４４９）升２％，海螺水泥（滬：６００５８５）升０﹒９％。

中央氣象台２１日１８時繼續發布氣象乾旱橙色預警，預計未來３天旱情將持續。農業農村

部召開會議，稱應對乾旱奪取秋糧豐收是首要任務。農業股大幅走高，新農開發

（滬：６００３５９）漲停，農發種業（滬：６００３１３）升５％，新賽股份

（滬：６００５４０）升４﹒７％。

鋰電池股午後大漲，西藏城投（滬：６００７７３）升一成漲停，利元亨

（滬：６８８４９９）升兩成漲停，科達製造（滬：６００４９９）升７﹒１％，華友鈷業

（滬：６０３７９９）升５﹒５％，

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

