《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指半日升０﹒９％，報１２４６９﹒６４點，深證中小
創新指數半日升０﹒４８％，報２５６２﹒６９點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒９４億元，用１８﹒１億
元或３﹒５％。
內地繼續為地產開發商紓困，多部門計劃通過政策性銀行專項借款方式支持內房逾期項目交
付；交易商協會周五召開民營房企座談會，已有８家房企獲增信支持發債；另外人行如預期下調
ＬＰＲ報價。地產股早段弱勢震盪後，盤中突拉升，中交地產（深：０００７３６）漲停，濱江
集團（深：００２２４４）升５％，陽光城（深：０００６７１）升４﹒７％，天保基建
（深：０００９６５）升３﹒４％。
國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施
至明年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等支持。受政策刺激，新能源車板塊早段
普揚，萬里揚（深：００２４３４）漲停，國安達（深：３００９０２）升６％，中通客車
（深：０００９５７）升３﹒５％，寧德時代（深：３００７５０）升３％。
國常會同時提出要大力建設充電樁，納入政策性開發性金融工具支持範圍，充電樁股走高，
天融信（深：００２２１２）漲停，奧特迅（深：００２２２７）升６﹒１％，特銳德
（深：３００００１）升４﹒１％。
深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｄｗ）
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