《經濟通通訊社２２日專訊》深證成指今日收升１﹒１９％，報１２５０５﹒６８點，深證

中小創新指數收升０﹒８５％，報２５７１﹒９７點。

多部門計劃通過政策性銀行專項借款方式，支持內房逾期項目交付，另外人行最新公布，如

預期下調ＬＰＲ報價；另外交易商協會召開民營房企座談會，已有８家房企獲增信支持發債。地

產股低開後全日震盪，盤中一度拉升，中交地產（深：０００７３６）升７％，陽光城

（深：０００６７１）升３％，天保基建（深：０００９６５）升２﹒６％。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施

至明年底，繼續予以免徵車船稅和消費稅、路權、牌照等支持。汽車板塊走高，天融信

（深：００２２１２）漲停，奧特迅（深：００２２２７）升５﹒１％，特銳德

（深：３００００１）升４％。

數據顯示，截至８月１９日內地今年暑期檔總票房（含預售）破８０億人幣。截至２２日，

單個８月總票房破３０億，《獨行月球》、《明日戰記》、《斷橋》分列８月票房榜前三位。影

視股走高，博納影業（深：００１３３０）、奧飛娛樂（深：００２２９２）漲停，捷成股份

（深：３００１８２）升５﹒２％，天威視訊（深：００２２３８）升４﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

