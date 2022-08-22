《經濟通通訊社２２日專訊》海南省人民政府印發海南省碳達峰實施方案，到２０２５年，

初步建立綠色低碳循環發展的經濟體系與清潔低碳、安全高效的能源體系，碳排放強度得到合理

控制，為實現碳達峰目標打牢基礎。非化石能源消費比重提高至２２％以上，可再生能源消費比

重達到１０％以上，單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放下降確保完成國家下達目標，單

位地區生產總值能源消耗和二氧化碳排放繼續下降。

到２０３０年，現代化經濟體系加快構建，重點領域綠色低碳發展模式基本形成，清潔能源

島建設不斷深化，綠色低碳循環發展政策體系不斷健全。非化石能源消費比重力爭提高至５４％

左右，單位國內生產總值二氧化碳排放相比２００５年下降６５％以上，順利實現２０３０年前

碳達峰目標。

此外，到２０２５年，公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比例達

１００％。到２０３０年，全島全面禁止銷售燃油汽車。除特殊用途外，全省公共服務領域、社

會運營領域車輛全面實現清潔能源化，私人用車領域新增和更換新能源汽車佔比達１００％。

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