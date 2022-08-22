《經濟通通訊社２２日專訊》人行對８月ＬＰＲ實施不對稱調降，一年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）下調５個基點（ｂｐ）至３﹒６５％，五年期以上期限則調降１５ｂｐ至４﹒３０％

。凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）中國經濟學家Ｓｈｅａｎａ Ｙｕｅ表示

，ＬＰＲ報價下調將減少存量貸款的利息支付，減輕負債企業的一些壓力，同時這也會壓低新增

貸款的成本。五年期利率更大幅度的下調表明，人行尤其擔心房地產市場的問題。不過存量抵押

貸款的購房者要等到明年年初才會受到影響。

凱投宏觀認為，目前貸款需求疲弱的部分原因是結構性的，反映了對房地產市場的信心喪失

，以及中國新冠疫情清零政策的再三干擾造成的不確定性，這些都是貨幣政策無法輕易解決的問

題。總而言之，從人行最近的所有聲明中得到的印象是，政策正在放鬆，但不明顯。預計在今年

剩下的時間里，人行還會兩次下調政策利率，每次１０個基點，同時維持下一季度還將下調存款

準備金率的預測。

凱投宏觀指出，人行還可能利用其他措施來鼓勵銀行降低貸款利率。儘管他們或許出台進一

步的寬鬆措施，但事實證明，信貸增長對政策放鬆的反應不如以往。此外，儘管信貸增長放緩，

但人行似乎仍不願採取大規模刺激措施。因此，任何額外支持都不足以推動經濟的強勁復甦。

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