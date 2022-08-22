【ＦＯＣＵＳ】新能源車免徵車購稅第三度延長之際，中國電動車新舊勢力比亞迪

（０１２１１）、蔚小理紛紛上線新車型，誓要搶佔更多市場份額。跟節節走低的油價相反，電

動車電池關鍵材料－－鋰，價格過去一年飆升了約４倍，面對此種銀白色金屬持續供不應求及未

來全球電動車需求井噴，就連石油之王沙特，亦忍不住想分杯羹。



＊延長免徵車購稅，規模或達千億＊



本土感染激增、高溫缺水限電，面對大行接二連三下調內地全年增速預期，有何妙招為經濟

兜底？選項之一當屬汽車消費。國常會上周末最新拍板，將原定２０２２年底到期的新能源車免

徵車購稅，延長至２０２３年底，預計新增免稅規模１０００億元人幣；按車輛購置稅稅率

１０％計，相當於購買新能源車可享９折優惠（不計增值稅）。

中央政策力挺，首７月新能源乘用車銷量達２７３﹒３萬輛，按年飆逾１２０％；７月將特

斯拉擠壓至銷量第四位的一眾自主品牌，下半年誓要以吸睛新車型再接再厲。

從蔚來續航力達逾千公里的純電動豪華轎車ＥＴ５，到小鵬旗艦純電動ＳＵＶ車Ｇ９，再到

理想旗艦級全尺寸ＳＵＶ車Ｌ９，全部擬定９月正式上市；搭載華為?蒙ＯＳ ３﹒０的

ＡＩＴＯ問界純電動Ｍ５，亦將於９月正式發布。除了造車新勢力，自主品牌大佬比亞迪本月同

已啟動交付的重磅新車型海豹，定價硬撼特斯拉的Ｍｏｄｅｌ ３。



＊油價跌鋰價飆，沙特布局供應鏈＊



好戲連台，乘聯會月初就上調中國全年新能源車銷量預測由５５０萬至６００萬輛，加上美

國總統拜登上周簽署的通脹法案明確將補貼電動車推廣，過去一年，作為電動車電池關鍵材料的

碳酸鋰，價格飆升逾四倍，特斯拉首席執行官馬斯克就將鋰礦精煉形容為「印鈔許可證」。

儘管中國的鋰產量雄踞全球前三，但面對全球需求２０３０年或達２００萬噸，國內電池及

礦業巨頭將目光瞄準全球鋰資源最豐富的「南美鋰三角」阿根廷、玻利維亞、智利。但比亞迪年

初跟智利礦業部簽署的８萬噸鋰礦開採合同，近期就遭智利最高法院亮起紅燈，因當地原住民反

對。

鋰可能成為下一個地位堪比石油的戰略產品的證據，從石油之王沙特近日的動作亦可見一斑

。該國不但跟電動車企Ｌｕｃｉｄ簽署在沙特本土大規模生產電動汽車，還計劃建設世界級的金

屬超級生產中心，以在電動汽車供應鏈佔有一席之地。

