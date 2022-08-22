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AH股新聞

22/08/2022 07:53

《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬北新建材中期盈利跌１１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國建材（０３３２３）公布，上市附屬北新建材
（深：０００７８６）截至６月３０日止中期１６﹒３７億元（人民幣．下同），同比跌１１％
，每股盈利９６﹒９分。
　　該集團指，北新建材扣除非經常性損益之盈利約１５﹒３６億元，跌１４％，收入約１０４
億元，升２﹒４％，加權平均淨資產收益率８﹒４５％，跌２﹒２６個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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