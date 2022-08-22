《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）恒指低開１０７點，報１９６５６點。最高
升１３４點報１９８９８點，最低跌１０７點報１９６５６點。恒指收報１９７７３點，升９點
或０﹒０５％。
北水全日淨流入１０﹒３２億元，較上日增加逾５１％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、雅生活服務（０３３１９）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交８２１﹒６６億元減少８％。其中港股通成交１７４﹒５億元，佔總成交
２１﹒２％。
快手升４﹒６７％報７４元，北水淨買入６﹒４億元；雅生活服務跌１２﹒２２％報
７﹒３３元，北水淨買入２﹒１億元；華潤電力升６﹒０８％報１６﹒４元，北水淨買入１﹒６
億元。
美團跌０﹒７％報１６９﹒９元，北水淨賣出６億元；騰訊控股升０﹒７７％報３１５元，
北水淨賣出３﹒１億元；比亞迪股份跌１﹒４１％報２７９﹒４元，北水淨賣出１﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） ６﹒４５
雅生活服務 （０３３１９） ２﹒１２
華潤電力 （００８３６） １﹒５６
藥明生物 （０２２６９） １﹒２５
中國電力 （０２３８０） １﹒１０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －６﹒０４
騰訊控股 （００７００） －３﹒１５
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６５
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒９６
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒００
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