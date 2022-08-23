《經濟通通訊社２３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報８﹒４４元（

人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價８﹒４４元；成交７﹒１１萬股，成交金額

６０﹒０１萬元；換手率０﹒０７％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒７％，報１﹒７９港元，最高價１﹒７９港元，最低價

１﹒７９港元；成交１２﹒６萬股，成交金額２２﹒５５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈

４４２﹒５２％溢價。

現時，上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交２７﹒３５億元。

深證成份指數報１２４８１，跌２４點或０﹒２％，成交１３﹒２４億元。

恒生指數報１９６４４，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６６８９，跌５點或

０﹒０８％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交１６﹒９２億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） ８﹒４４ ＋１０﹒０４

平安銀行（深：０００００１） １２﹒４５ －０﹒４０

國元證券（深：０００７２８） ７﹒４０ ＋０﹒１４

國海證券（深：０００７５０） ３﹒６０ －０﹒５５

越秀金控（深：０００９８７） ６﹒５８ －

國盛金控（深：００２６７０） ８﹒４６ －

張家港行（深：００２８３９） ４﹒９６ ＋０﹒２０

華西證券（深：００２９２６） ７﹒９８ －０﹒６２

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６５ －０﹒０９

指南針（深：３００８０３） ５４﹒２６ －０﹒８８

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（ｅｄ）

