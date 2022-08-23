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AH股新聞

23/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報８﹒４４元人幣

　　《經濟通通訊社２３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報８﹒４４元（
人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價８﹒４４元；成交７﹒１１萬股，成交金額
６０﹒０１萬元；換手率０﹒０７％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒７％，報１﹒７９港元，最高價１﹒７９港元，最低價
１﹒７９港元；成交１２﹒６萬股，成交金額２２﹒５５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
４４２﹒５２％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交２７﹒３５億元。
　　深證成份指數報１２４８１，跌２４點或０﹒２％，成交１３﹒２４億元。
　　恒生指數報１９６４４，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６６８９，跌５點或
０﹒０８％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交１６﹒９２億港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　　８﹒４４　＋１０﹒０４
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒４５　　－０﹒４０
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒４０　　＋０﹒１４
　　國海證券（深：０００７５０）　　　　３﹒６０　　－０﹒５５
　　越秀金控（深：０００９８７）　　　　６﹒５８　　　　　　－
　　國盛金控（深：００２６７０）　　　　８﹒４６　　　　　　－
　　張家港行（深：００２８３９）　　　　４﹒９６　　＋０﹒２０
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　７﹒９８　　－０﹒６２
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒６５　　－０﹒０９
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５４﹒２６　　－０﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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