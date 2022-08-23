《經濟通通訊社２３日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報８﹒４４元（
人民幣．下同），升１０﹒０４％，最低價８﹒４４元；成交７﹒１１萬股，成交金額
６０﹒０１萬元；換手率０﹒０７％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升１﹒７％，報１﹒７９港元，最高價１﹒７９港元，最低價
１﹒７９港元；成交１２﹒６萬股，成交金額２２﹒５５萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
４４２﹒５２％溢價。
現時，上證綜合指數報３２７４，跌３點或０﹒１％，成交２７﹒３５億元。
深證成份指數報１２４８１，跌２４點或０﹒２％，成交１３﹒２４億元。
恒生指數報１９６４４，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６６８９，跌５點或
０﹒０８％；恒生科技指數報４１５１，跌不足１點；主板成交１６﹒９２億港元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（深：００１２３６） ８﹒４４ ＋１０﹒０４
平安銀行（深：０００００１） １２﹒４５ －０﹒４０
國元證券（深：０００７２８） ７﹒４０ ＋０﹒１４
國海證券（深：０００７５０） ３﹒６０ －０﹒５５
越秀金控（深：０００９８７） ６﹒５８ －
國盛金控（深：００２６７０） ８﹒４６ －
張家港行（深：００２８３９） ４﹒９６ ＋０﹒２０
華西證券（深：００２９２６） ７﹒９８ －０﹒６２
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒６５ －０﹒０９
指南針（深：３００８０３） ５４﹒２６ －０﹒８８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動