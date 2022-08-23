《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中央網信辦副主任、國家網信辦副主任盛

榮華在國新辦發布會介紹，中央網信辦結合每年開展的「清朗」系列專項行動，將網絡暴力、網

絡水軍、網絡黑公關作為「清朗」系列專項行動當中的一項重要任務，集中力量來整治這方面的

問題。

一是聚焦重點抓整治。針對不同類型網絡亂象的特點，抓住要害、對症下藥。比如，中央網

信辦將網絡群組、網站論壇、電商、小程序等平台作為治理網絡暴力、網絡水軍亂象的一個重點

，將評論、彈幕、私信等環節作為治理網絡暴力問題的重點，將青少年常用的應用程序、智能設

備等環節作為治理涉未成年人網絡亂象的重點，在實踐當中取得了良好效果。

二是創新舉措增實效。在工作當中，中央網信辦做到三個強化：一是強化信息公示。各網站

平台現在都上線了公示帳號ＩＰ地址的歸屬地，還有網絡帳號所屬ＭＣＮ機構信息等功能，可以

全方位接受網民的監督，從而有力遏制了網絡水軍蹭熱點、帶節奏、惡意營銷等問題。二是強化

用戶保護。中央網信辦推動網站平台完善防控機制，向可能遭受網絡暴力風險的用戶發送風險提

示，引導用戶開啟「一健防護」功能，力求做到防患於未然。三是強化推薦管理。中央網信辦指

導網站平台優化榜單類產品評價體系，綜合價值導向、用戶口碑、質量評測等因素，來構建多元

評價指標，規範推薦位置信息的呈現，糾正唯點擊量、唯數據量的不良傾向。

三是從嚴懲處強震懾。中央網信辦始終把影響面廣、危害性大的網絡問題作為整治重點，保

持高壓嚴打態勢。在這次網暴專項整治行動當中，重點網站平台累計攔截涉攻擊謾罵、造謠詆毀

等信息６５４１萬多條，處置違法違規的帳號７﹒８萬個。在網絡水軍專項治理行動當中，重點

網站平台累計清理網絡水軍招募引流等信息１６２７萬條，查處違法違規帳號５２８萬多個，處

置群組、貼吧４５萬個，形成了有力震懾。

