《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》人行上海總部發布的數據顯示，截至７月
末，長三角地區人民幣貸款餘額５３﹒４９萬億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒３％，增
速較６月末降低０﹒１個百分點。
７月長三角地區人民幣貸款增加２２８８億元，同比少增１９４億元。其中，住戶部門貸款
增加４３７億元，同比少增８１１億元；企事業單位貸款增加１５３２億元，同比多增４６４億
元；非銀行業金融機構貸款增加２１３億元，同比多增５７億元。
另外，７月末，長三角地區外幣貸款餘額１８９５億元美元，同比增長０﹒５％。７月外幣
貸款減少１０７億元美元，同比多減１０５億元美元。
存款方面，截至７月末，長三角地區人民幣存款餘額６４﹒１５萬億元，同比增長
１３﹒１％，增速比上月末高１﹒１個百分點。
７月長三角地區人民幣存款增加３２１３億元，同比多增５７２２億元。其中，住戶部門存
款減少９３３億元，同比少減２７１２億元；非金融企業存款減少３１５７億元，同比少減
２０７６億元；財政性存款增加１８７０億元，同比少增１０９１億元；非銀行業金融機構存款
增加４６６５億元，同比多增１３９８億元。
截至７月末，長三角地區外幣存款餘額３７７５億元美元，同比下降１﹒２％。７月外幣存
款減少１７８億元美元，同比多減１７３億美元。
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